test Covid-19; Qual è il momento migliore per usarlo per ottenere i risultati più accurati?

Perché le persone risultano positive e poi negative al test di reazione a catena della polimerasi (PCR)?

Se ieri il tuo test Rapid Antigen (RTK) è risultato negativo, dovresti fare un altro test oggi?

Perché alcune persone risultano negative al test della saliva, ma positive al tampone?

È necessario attendere 3-5 giorni prima del test per Covid-19?

Queste sono alcune delle domande più frequenti durante una pandemia.

Come si può identificare con precisione il Covid-19, qual è il metodo e quando è il momento migliore per rilevarlo?

La dottoressa Erna Nadia e il dottor Arisman Abdul Rahman condividono i seguenti suggerimenti.

Come viene rilevato il virus Covid-19?

La dott.ssa Erna ha sottolineato che il COVID-19 è causato da un virus chiamato SARS-COV-2 del gruppo Coronavirus.

Per misurarne il livello di gravità, è necessario considerare la sua carica virale.

Maggiore è la carica virale, più virus nel corpo.

In altre parole, significa che il livello di infezione è più alto e la situazione è più pericolosa.

La carica virale più alta nel corpo è di solito tra 3-5 giorni dopo che il virus è entrato nel corpo.

Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone inizierà a sentire i sintomi entro questi 3-5 giorni.

È meglio eseguire un test della saliva o del tampone 3-5 giorni dopo la comparsa dei sintomi, poiché durante quel periodo la carica virale nel corpo è elevata.

Ha aggiunto che se qualcuno si sottopone a una visita medica dopo uno stretto contatto con individui positivi – anche se non ci sono sintomi – il risultato potrebbe essere negativo.

perché? Ci sono 3 ragioni.

Il test è stato fatto troppo presto

forse non infetto

Il virus potrebbe non essersi completamente sviluppato

Quindi, quando dovresti fare un test RTK Covid-19?

Quando è un buon momento per fare un autoesame o un test del naso/saliva a casa?

Secondo il Dr. Ariesman, l’autoesame dovrebbe essere fatto durante:

Il primo giorno in cui compaiono i sintomi o

Il terzo giorno dal verificarsi di OR

Il terzo giorno come stretto contatto, indipendentemente dal fatto che i sintomi siano presenti o meno.

Il Dipartimento della Salute (KKM) ha anche pubblicato una guida su quando eseguire una PCR o un test rapido dell’antigene.

Sebbene lo stesso KKM non richieda uno stretto contatto asintomatico per il test PCR, il ministero invita comunque le persone ad agire di propria iniziativa.

Esempio di vita reale

Supponiamo che tu sappia che uno dei tuoi amici è risultato positivo e che sei uscito con il tuo amico due giorni fa, cosa dovresti fare dopo?

Per favore sii paziente.

Se ci sono sintomi, attendere 3 giorni prima dell’esame o se i sintomi sono gravi ma non dopo 3-5 giorni, è meglio eseguire la PCR.

Se non ci sono sintomi, attendere il quinto giorno per controllare.

Se è positivo, niente panico. Aggiorna su MySejahtera e per favore isolati.

Se il periodo di quarantena è terminato, non è necessario ripetere la PCR.

Se i sintomi persistono, assicurati di indossare una maschera per proteggere gli altri e prenderti cura di te stesso.

