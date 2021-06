Telegram sta finalmente ottenendo il supporto per le videochiamate di gruppo con il nuovo aggiornamento, i nuovi sfondi animati e la funzione emoji

Telegram ha finalmente introdotto le videochiamate di gruppo, più di un anno dopo aver inizialmente annunciato il suo arrivo. Gli utenti su dispositivi mobili, tablet e desktop possono sfruttare l’aggiornamento per trasformare le chat vocali di gruppo in videoconferenze. La nuova mossa è stata presa dall’app di messaggistica istantanea con sede a Londra, come Facebook Messenger, WhatsApp e FaceTime di Apple. Oltre alle videochiamate di gruppo, Telegram ha introdotto alcune modifiche a livello di interfaccia con l’ultimo aggiornamento. Queste modifiche includono l’aggiunta di sfondi animati, nuove animazioni di messaggistica e nuovi emoji animati. Il Telegram aggiornato include anche un pulsante menu speciale per i bot.

Videochiamate di gruppo Telegram

Il cambiamento più importante che cavo L’aggiornamento offre la possibilità di consentire agli utenti di convertire le chat vocali di gruppo in videochiamate. Gli utenti devono solo toccare l’icona della fotocamera in una chiamata vocale di gruppo per riprodurre il video. Una volta abilitato, puoi bloccare un membro del tuo gruppo per guardare il suo video in primo piano. Telegram offre anche un’opzione per condividere il tuo schermo e persino una videocamera e un feed dello schermo contemporaneamente.

Gli utenti su tablet e desktop ottengono ulteriore supporto durante le videochiamate, dove possono aprire il pannello laterale e vedere la visualizzazione a schermo diviso della rete video e l’elenco dei partecipanti. Sarà ottimizzato sia per l’orientamento verticale che orizzontale, Telegram Egli ha detto in un blog.

Sui desktop, gli utenti avranno anche la possibilità di condividere lo schermo in modo selettivo. Ciò significa che gli utenti possono trasmettere solo un singolo programma durante le videochiamate di gruppo, invece di mostrare il resto dei partecipanti sull’intero schermo. Questo è simile a come condividi uno schermo specifico dal tuo desktop quando usi Zoom.

Gli utenti desktop riceveranno anche membri automaticamente bloccati durante la condivisione dello schermo. Inoltre, le chat vocali saranno disponibili sui desktop in una finestra separata per consentire agli utenti di scrivere e parlare senza abbandonare le altre attività importanti.

Telegram ora consente agli utenti di effettuare chiamate vocali di gruppo con un numero illimitato di partecipanti. Tuttavia, l’opzione per effettuare videochiamate di gruppo è attualmente limitata alle prime 30 persone che partecipano a una conversazione sulla piattaforma. Ciò significa semplicemente che non puoi aggiungere più di 29 membri alle videochiamate di gruppo su Telegram. Ma anche così, Telegram ha promesso di aumentare presto quel limite.

Ad aprile dello scorso anno, Telegram Ha annunciato per la prima volta i suoi piani Per portare le videochiamate di gruppo sulla piattaforma. Il CEO Pavel Durov ha dichiarato nell’aprile di quest’anno che la nuova opzione Sarà disponibile all’inizio di maggio. Tuttavia, è stato finalmente lanciato sia per gli utenti mobili che per quelli desktop.

A differenza di Telegram, WhatsApp supporta le videochiamate di gruppo Per un po ‘di tempo. Tuttavia, gli utenti di Telegram hanno ricevuto la funzione con miglioramenti tra cui la condivisione dello schermo per dare loro un vantaggio in più Il WhatsApp, Il L’app di messaggistica leader nel mondo. Sito di social network Facebook inserito Condivisione dello schermo su Messenger l’anno scorso.

Inoltre, Telegram ha permesso di migliorare la soppressione del rumore nelle chat vocali per rendere il suono più chiaro. Tuttavia, gli utenti possono disabilitare la soppressione del rumore nel caso in cui desiderino intenzionalmente che un po’ di rumore ambientale perda nella chiamata.

Sfondi animati di Telegram, messaggi animati

Telegram ha anche Portato Alcune nuove modifiche all’interfaccia come parte del suo ultimo aggiornamento. Queste modifiche includono sfondi animati con sfondi multicolori sfumati, che vengono generati matematicamente e si spostano ogni volta che invii un messaggio. Puoi anche creare i tuoi sfondi animati scegliendo più colori e motivi. Una volta creati, puoi condividere i tuoi sfondi con i tuoi contatti.

Telegram ha portato sfondi live che cambiano tonalità quando invii un nuovo messaggio

Fonte immagine: Telegram

L’aggiornamento ha anche abilitato gli effetti di animazione che appaiono quando viene inviato un messaggio. Noterai anche nuovi effetti di animazione quando invii file multimediali tramite Telegram. Aggiungi su, iOS Gli utenti hanno ricevuto due nuove icone di app sfumate disponibili per l’accesso impostazioni > aspetto nell’applicazione.

Sono stati presi in considerazione anche gli utenti che utilizzano spesso adesivi ed emoji nelle comunicazioni, in quanto l’aggiornamento consente loro di importare adesivi e inserire nuovi emoji animati.

Per i dispositivi iOS, c’è anche un nuovo promemoria di accesso che apparirà in Impostazioni che ti consente di aggiornare rapidamente il tuo numero di telefono. Android Gli utenti riceveranno un promemoria di accesso simile nel prossimo aggiornamento.

L’ultimo aggiornamento di Telegram ha anche introdotto un pulsante di menu specifico per i bot in cui gli utenti possono navigare e inviare comandi con un solo clic, invece di digitare i comandi nella casella di testo.

Puoi ottenere Telegram aggiornato sul tuo dispositivo scaricando l’ultima versione di esso. È disponibile per il download su iOS tramite App Store e Android tramite Google Play Store. Gli utenti desktop possono anche Scarica Aggiorna direttamente da Telegram.