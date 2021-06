Tecno Phantom X svelato con tripla fotocamera posteriore e batteria da 4700mAh

Il produttore cinese di smartphone Tecno Mobile ha presentato ufficialmente il suo smartphone Phantom X. La società non ha condiviso i prezzi e la disponibilità del telefono, ma dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni. Il dispositivo sarà offerto in due colori: Monet’s Summer e Starry Night Blue. Tecno Spark 7T con batteria da 6000mAh lanciato in India a Rs 8.999.

Lo smartphone Premium di Tecno è dotato di un display curvo Super AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto il cofano, è alimentato da un chipset MediaTek Helio G95 octa-core insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Tecno Phantom X (Crediti immagine: Tecno)

Come sarebbe il blu sotto il pennello di Van Gogh? Resta sintonizzato per l’affascinante colore blu della famosa tavolozza tradotta da PHANTOM X. #BoldBeExtraordinary #fantasma pic.twitter.com/ExySuApjZI – tecnomobile (tecnomobile) 25 giugno 2021

Per la fotografia, il telefono ha una tripla configurazione della fotocamera posteriore composta da uno sparatutto principale da 50 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP e uno snapper da 13 MP. Davanti, c’è uno sparatutto da 48 MP con un obiettivo grandangolare da 8 MP.

Tecno Phantom X (Crediti immagine: Tecno)

Il dispositivo è dotato di una batteria da 4700 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W. Le opzioni di connettività includono radio FM, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, GPS e una porta USB di tipo C. Lo smartphone è dotato di giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità e sensore di luce ambientale. Ha anche uno scanner di impronte digitali.

