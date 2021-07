Tech: Elővették a 109 éve őrizgetett ősi leleteket: 7 méteres krokodilok éltek még Budapesttől 400 km-re | hvg.hu

Még a mai Csehország területén is éltek ősi tengeri krokodilok – derült ki a Bécsi Természettudományi Múzeumban (NHM) már több mint száz éve őrzött leletek új vizsgálatából és rendszertani besorolásából. Eszerint a múzeumban lévő megkövült őshüllőfogak a Metriorhynchidae család fajaitól származó leletek legfiatalabb ismert példányai közé tartoznak. A jura földtörténeti korban ilyen, akár hétméteresre is megnövő ősi tengeri krokodilok éltek a Föld egyes részein, az új kutatás szerint Csehország területén is – olvasható az Acta Palaentologica Polonica szaklapban megjelent tanulmányban. A különböző tengeri fosszíliákat tartalmazó leletcsomag 1912-ben érkezett a múzeumba a cseh város, Stramberk kőfejtőjéből. Ez két, nagyjából kétcentiméteres fogkoronát is tartalmazott, melyeket német, cseh, lengyel, angol és osztrák tudósok vetettek vizsgálat alá.





Az intézmény közlése szerint a fogak a Metriorhynchidae családból származó, az Archosauriákhoz tartozó ősi tengeri hüllőké. Ez annál is inkább meglepő, mert az üledék, amelyben találták őket, a jura kort követő kréta korban keletkezett. A vizsgálatok szerint a leletek a Plesiosuchus és a Torvoneustes nemekbe tartozó egyedek maradványai. Ezen nemek képviselői úszókká alakult végtagjaikkal úsztak az akkori sekélyebb tengeri területeken. Míg a Plesiosuchus nembe tartozók más tengeri hüllőkre vadásztak, addig a Torvoneustes nem tagjai halakkal és ammonitákkal táplálkoztak. Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos hírekkel is szolgáló Facebook-oldalát.





