Svizzera – Italia: scopri i feedback dei giocatori di Nati

Grande squadra dalla Svizzera! Dopo aver sconfitto la Francia agli ottavi di Euro 2021, gli uomini di Murat Yakin hanno segnato un nuovo traguardo eliminando l'Italia (2-0) sabato sera a Berlino. Scopri le valutazioni dei giocatori di Nati.

Sabato sera a Berlino gli svizzeri hanno preso il controllo dell’Italia. ats

Mentre Nati avrebbe dovuto effettuare diverse parate durante questo incontro contro i campioni d'Europa, Yann Sommer ha trascorso una serata molto tranquilla nella capitale tedesca. Prova di ciò è che il portiere dell'Inter ha effettuato il primo intervento solo al 73'. Il portiere svizzero ha comunque subito due colpi di sole durante questa partita. All'inizio è rimasto incollato alla linea di porta quando Fabien Char ha inviato una palla innocua sul palo (51). Poi l'ex portiere del Bayern Monaco si è visto un tentativo di Gianluca Scamaca sul palo destro (74'). fortunato !

Una serata speciale per Ricardo Rodriguez! Dopo essere diventato il terzo giocatore svizzero più selezionato della storia (119 presenze) dietro Granit Xhaka (129) e Xherdan Shaqiri (124), il difensore del Torino è stato fortissimo sulla fascia sinistra della difesa a tre di Nati. Per una volta non ha esitato a farsi avanti, fornendo il gradito sostegno a Michael Aebischer e Ruben Vargas.

Manuel Akanji si gode un campionato europeo straordinario! Ancora una volta, imperiale nel cuore della retroguardia svizzera, il difensore del Manchester City ha disgustato gli attaccanti d'Oltralpe. Con Manuel Akanji a questo livello, la squadra di Nati può avvicinarsi con fiducia ai quarti di finale.

Dopo un inizio tiepido agli Europei, Fabian Schar ha rialzato la testa contro i giocatori italiani che erano sicuramente molto meno dinamici rispetto, ad esempio, agli attaccanti del Munnschaft. Il connazionale del Weil ha avuto ancora un grande spavento quando la palla ha colpito il palo di Yann Sommer (51esimo). A parte questo duro lavoro, il difensore del Newcastle è stato solido.

Il 27enne friburghese è stato molto generoso nel suo ruolo di pistone mancino. Dopo aver effettuato diversi passaggi pericolosi, i Singinosi non hanno lasciato nulla di intentato, sia in difesa che in attacco, mettendo in difficoltà gli uomini di Luciano Spalletti. Il centrocampista del Bologna inoltre esce regolarmente dalla corsia di sinistra per portare il surplus a centrocampo. costoso.

Giocatore ombra per eccellenza, Remo Freuler ha trovato la luce sul campo dello Stadio Olimpico di Berlino. Il giocatore del Bologna, infatti, è riuscito a tranquillizzare i tifosi italiani aprendo le marcature al 36' dopo un'attività scolastica. Ha ottenuto una nona vittoria in maglia rossa con croce bianca che sicuramente rimarrà impressa per sempre nella memoria del 32enne glaronese.

Nella nazionale svizzera c'è anche Andrea Pirlo e questo giocatore si chiama Granit Xhaka. Approfittando del pressing quasi inesistente degli italiani, il giocatore del Bayer Leverkusen ha eccelso nel suo ruolo di allenatore che gli si addice bene. L'unico lato negativo è che a volte ha preso troppi rischi con alcuni passaggi ma fortunatamente non ha avuto conseguenze.

Sostituito al Pistone destro a causa della squalifica di Silvan Widmer, il Vaudois ha voluto innanzitutto difendere bene prima di lanciarsi in porta d'Oltralpe. Spesso irraggiungibile, ha interpretato perfettamente il suo ruolo. Con il ritorno dell'Argovia ai quarti di finale, avrà ancora una volta l'opportunità di brillare in attacco come ha fatto così bene contro la Germania.

Che partita di Ruben Vargas! Superando il successo di Remo Freuler (36esimo), il 25enne lucernese ha sbalordito Gianluigi Donnarumma con uno splendido tiro al volo subito dopo l'intervallo (46esimo). Un successo che stupì gli abitanti transalpini e spinse i tifosi svizzeri al settimo cielo. Punteggio alto!

Dopo aver segnato una splendida punizione prima della fine del primo tempo, respinta da Gianluigi Donnarumma (45'), la squadra bernese ha offerto una prestazione davvero impressionante. Beneficiando di qualità tecniche superiori alla media, ha dimostrato ancora una volta al suo allenatore di essere diventato indispensabile per Nati.

Quanto è bello il ritorno di Brielle Embolo nell'attacco svizzero! Con la sua forza e velocità, il giocatore del Monaco ha rimesso al suo posto la difesa italiana. Gli è bastato un gol per completare la sua ottima prestazione. C'è da scommettere che questo successo arriverà in occasione del quarto di finale che la Svizzera giocherà sabato prossimo contro il Dusseldorf.

Da notare che Leonidas Stergio (71), Steven Zuber (71), Vincent Sierro (77), Kwadwo Dua (77) e Renato Steffen (92) entrati durante la partita non sono stati valutati.

Scala dei voti: 6: Abbinamento perfetto

5: Buona partita

4: Partita soddisfacente

3: Corrispondenza inadeguata/troppo incoerente

2: Partita sbagliata

1: Una partita insopportabile

/: non classificato