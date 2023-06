Successo al 100% nel diploma di maturità per il secondo anno consecutivo!

Quest’anno, le scuole con un programma francese in Italia hanno presentato 274 candidati al diploma di maturità per un tasso di successo del 100%, identico a quello dell’anno precedente.

Il tasso di menzioni è particolarmente elevato: oscilla tra l’85% e il 100% di quelle ammesse con una media dell’86,7% sulla rete italiana. Particolarmente elevato il tasso di menzioni “molto buone”: 44% al liceo Giono di Torino, 50% al liceo Hugo di Firenze, 35% al ​​liceo Chateaubriand di Roma e 30% al liceo Stendhal di Milano.

22 studenti hanno vinto i complimenti della giuria, rispetto ai 12 dell’anno precedente (+80%), di cui 14 al Lycée Chateaubriand di Roma, 5 al Lycée Stendhal di Milano e 3 al Lycée Giono di Torino.

Ottimi i risultati anche per il Diplôme national du brevet.

279 studenti hanno preso parte ai test DNB quest’anno e 276 li hanno superati. Questo dà quindi all’Italia una percentuale di successo del 99%.

Le percentuali di menzioni sono molto alte in tutti gli stabilimenti, per una media del 90,3% di menzioni per l’Italia. Sono tra il 75% all’Istituto Saint Dominique e il 100% alla Scuola Francese di Napoli. Le menzioni raggiungono il 90% al Lycée Chateaubriand, il 95% ai licei Hugo, Stendhal e Giono. Le menzioni “ottimo” sono particolarmente numerose a Firenze con il 75%, Chateaubriand e Giono (57%).

L’Ambasciatore di Francia, Christian Masset, ha partecipato alla cerimonia di laurea organizzata al Lycée Chateaubriand per gli studenti del Lycée e dell’Istituto Saint Dominique. Ha sottolineato l’altissima qualità della rete, si è congratulato con gli studenti e ha elogiato l’eccezionale lavoro di tutte le comunità educative per raggiungere tassi così eccezionali di successo accademico.