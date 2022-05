Storia del cambiamento climatico sulla Grande Barriera Corallina

Per la prima volta, un gruppo di ricerca australiano ha rivelato la storia delle interruzioni del cambiamento climatico sulla Grande Barriera Corallina negli ultimi 8.000 anni.

diretto da Università del Queensland Alumni Dr. Marcos Salas Saavedra ha esaminato gli elementi delle terre rare del gruppo di ricerca nel nucleo della barriera corallina perforata. Questo rivela una storia profonda del tempo selvaggio.

E Salas Saavedra ha continuato: “Ma dopo 1000 anni, i monsoni sono diminuiti e la qualità dell’acqua è notevolmente migliorata. Abbiamo osservato una qualità dell’acqua inferiore durante i periodi di oscillazione meridionale di El Niño, che potrebbe portare a climi più umidi del Queensland dominati da La Niña in quei periodi, come il tempo che abbiamo visto quest’anno nel Queensland. “

“Ma con l’emergere dei modelli meteorologici dominati da El Niño, la qualità dell’acqua a sud della Grande Barriera Corallina è migliorata ancora una volta per darci le bellissime barriere coralline che conosciamo e amiamo.Ha aggiunto Salas Saavedra.

I nuovi dati consentono agli scienziati di comprendere per la prima volta la qualità dell’acqua sulla Grande Barriera Corallina per un lungo periodo.

Il professor Gregory Webb ha affermato che lo studio fornisce una nuova e separata fonte di dati sul paleoclima, non solo per la Grande Barriera Corallina ma forse per le barriere coralline di tutto il mondo.

Sapere di più su come la Grande Barriera Corallina ha risposto ai cambiamenti ambientali passati è essenziale per aiutarci a informarci su come gestire meglio le barriere coralline in futuro.. Abbiamo creato un kit di strumenti per comprendere le sottili differenze nella qualità dell’acqua, anche nei coralli marini, e può essere applicato a periodi di tempo molto più lunghi in cui sono disponibili materiali essenziali per la barriera corallina..

Gregory Webb, Professore, Università del Queensland