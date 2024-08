Notizie GVTech Stephen Hawking lo aveva previsto! Questi scienziati hanno creato il primo motore al plasma che non richiede benzina, elettricità o idrogeno per funzionare

Il motore al plasma, frutto di decenni di ricerca e ispirato alle teorie di Stephen Hawking, ha appena visto la luce.

È in corso una mini-rivoluzione nella propulsione spaziale! I ricercatori di Howe Industries lo hanno appena sviluppato Motore al plasma un motore rivoluzionario che potrebbe rivoluzionare i metodi di viaggio spaziale. Questo importante progresso tecnologico è in linea con le aspettative del famoso fisico Stephen Hawking, che immaginava il plasma come un potenziale combustibile per la propulsione dei razzi..

Oltre il carburante convenzionale

Sono finiti i tempi dei motori a combustione interna, delle celle a combustibile a idrogeno o delle batterie elettriche. Howe Industries è riuscita dove altri hanno fallito: Sviluppo di un motore che opera dal quarto stato della materia: il plasma. Questo gas ionizzato, estremamente caldo ed elettricamente conduttivo, offre prestazioni senza precedenti in termini di propulsione ed efficienza energetica.

Fonte immagine: Howe Industries

Il motore al plasma di Howe Industries si basa su un semplice principio: La forza elettromotrice genera plasma ad alta velocità, che viene poi espulso per produrre spinta. Questa tecnologia raggiunge un notevole rapporto spinta-peso, il che significa che i veicoli spaziali equipaggiati con questo motore potrebbero beneficiare di una potenza simile a quella dei razzi convenzionali, pur essendo molto più leggeri.

Dagli astronauti alle automobili?

Le implicazioni di questa scoperta sono enormi. Con un impulso specifico superiore a 4.000 secondi, il motore al plasma di Howe Industries apre la strada a missioni spaziali precedentemente inimmaginabili. Il viaggio su Marte, che attualmente può durare sei mesi, potrebbe essere ridotto a soli due mesiGrazie ad una continua e forte accelerazione. Ma le ambizioni di Howe Industries non si fermano qui. L’efficienza del motore al plasma potrebbe anche rivoluzionare l’estrazione degli asteroidi, rendendo possibile raggiungere questi corpi celesti in tempi molto più brevi. Inoltre, All'improvviso esplorare altri pianeti e lune del sistema solare è diventato più facile.

Se questa tecnologia mira principalmente alla conquista dello spazio, a medio termine potrebbe trovare anche applicazioni terrestri. Il plasma era già stato considerato un carburante per le automobili, come dimostrato dal progetto fallito della Ford Nucleon negli anni ’50.. Sebbene le sfide tecniche rimangano numerose, La possibilità di un motore al plasma per le nostre auto è lontana dalla realtà. Il motore al plasma di Howe Industries rappresenta una pietra miliare nella storia della propulsione. Questa innovazione, ispirata alle intuizioni di Stephen Hawking, potrebbe ridefinire il modo in cui viaggiamo nello spazio e, forse un giorno, sulla Terra.