Steam Deck ora supporta i giochi Easy Anti-Cheat

valvola Ha rilasciato un aggiornamento per gli sviluppatori che annuncia che Easy Anti-Cheat è ora compatibile con superficie del vapore Software.

un Posta From Valve fornisce dettagli di supporto e dovrebbe consentire il supporto di più giochi su Steam Deck con un input minimo da parte degli sviluppatori.

“Il nostro team con Epic ha lavorato al supporto Easy Anti-Cheat + Proton negli ultimi mesi e siamo lieti di annunciare che l’aggiunta del supporto Steam Deck ai tuoi giochi EAC esistenti è ora un processo semplice e non richiede l’aggiornamento binari di gioco, versioni SDK o integrazione EOS Aggiornamenti di BattleEye dell’anno scorsoCiò significa che i due più grandi servizi anti-cheat ora sono facilmente supportati su Proton e Steam Deck. “

Il post include anche un collegamento per gli sviluppatori che utilizzano BattlEye o Easy Anti-Cheat da seguire, con documentazione su come abilitare il supporto Proton (tramite Giochi per PC).

“In relazione a ciò, inizieremo a inviare i dati di test Deck Verified per gli indirizzi testati che utilizzano middleware antifrode lunedì 24 gennaio. Come per tutte le valutazioni Deck verificate, al momento dell’invio dei dati di test, riceverai una notifica e-mail e accedere ai dati dettagliati verificati del mazzo sulla pagina di destinazione del gioco. Una volta che ciò accadrà, avrai una settimana per scegliere di pubblicare i dati di test così come sono o inviare un nuovo design per la revisione, dopodiché i dati verranno pubblicati automaticamente. “

Un elenco di giochi verificati è stato recentemente rilasciato per Steam Deck. L’elenco è curato da Valve e ha criteri rigorosi. Alcuni giochi non vengono verificati a causa di problemi come testo piccolo.

in altre notizie, raddoppiare Anime oscure 3 È stato scoperto che può consentire ai malintenzionati di eseguire codice sul computer di un altro giocatore. Per combattere questo problema, tutti i server PvP su PC sono stati disabilitati da FromSoftware.