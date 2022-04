Standard Chartered Bank esce dai principali mercati africani

Standard Chartered plc Sull’avvio di una mossa strategica per uscire completamente da alcuni mercati africani e mediorientali.

La banca ha dichiarato in una dichiarazione che i mercati sono Camerun, Gambia, Angola, Zimbabwe, Sierra Leone e altri due mercati del Medio Oriente.

Il gruppo bancario globale ha affermato che le uscite pianificate gli consentirebbero di reindirizzare le risorse verso i mercati che hanno il maggiore potenziale di crescita ed espansione.

Come parte della ristrutturazione, la dichiarazione afferma che Standard Chartered eliminerà gradualmente tutti gli aspetti delle sue operazioni bancarie private e commerciali in Tanzania e Costa d’Avorio, concentrandosi esclusivamente sulle attività bancarie aziendali e commerciali in questi due paesi.

La banca ha affermato che l’uscita prevista è soggetta all’approvazione normativa.

Il CEO del gruppo bancario Bill Winters ha spiegato che la banca sta aumentando la sua attenzione sulle opportunità di crescita più importanti, semplificando al contempo la propria attività.

“Rimaniamo entusiasti del numero di opportunità che vediamo nella regione AME, come evidenziato dai nostri nuovi mercati, ma rimaniamo disciplinati nella nostra valutazione di dove possiamo offrire rendimenti significativamente migliori agli azionisti”, ha affermato.

“Collettivamente, le nostre azioni posizioneranno il franchise AME nella fase successiva di crescita dopo una performance molto forte nel 2021. Siamo grati ai nostri colleghi e partner in ciascuno di questi mercati colpiti per il loro duro lavoro e dedizione, e ci impegniamo a supportandoli durante questa trasformazione”.