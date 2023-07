Spostati sul Giappone, il passaporto di questo paese è il più potente del mondo

La classifica di Henley tiene traccia dei dati dell’International Air Transport Association.

Singapore ha sostituito il Giappone con il passaporto più potente al mondo, consentendo l’ingresso senza visto in 192 destinazioni globali, secondo l’ultimo Henley Passport Index.

Dopo cinque anni al vertice, il Giappone è sceso al terzo posto poiché il numero di destinazioni a cui un passaporto può accedere senza visto è diminuito, secondo la classifica pubblicata dalla società di consulenza sull’immigrazione Henley & Partners con sede a Londra.

Gli Stati Uniti, che erano in cima alla classifica quasi un decennio fa, sono scesi di due posizioni all’ottavo posto. Il Regno Unito, dopo il crollo indotto dalla Brexit, è balzato di due posizioni al quarto posto, l’ultima posizione che occupava nel 2017.

Singapore è una calamita per la ricchezza, con l’ultimo afflusso guidato da un giro di vite sulle imprese private in Cina e dai timori di tensioni geopolitiche. Ma ottenere il privilegio di utilizzare un documento di viaggio cittadino e statale non è facile. Il paese di 5,6 milioni di persone ha concesso la cittadinanza a circa 23.100 persone l’anno scorso e le autorità all’inizio di quest’anno hanno escluso di farlo sulla base del patrimonio netto delle persone.

La classifica di Henley tiene traccia dei dati dell’International Air Transport Association. La metodologia differisce da altri indici dei passaporti come quelli pubblicati dalla società di consulenza finanziaria Arton Capital, che lo scorso anno ha messo gli Emirati Arabi Uniti al primo posto.

