Molte nuvole oggi

Baltimora – Nubi basse e un po’ di nebbia a chiazze oggi inizieranno con temperature intorno agli anni ’50. Le nuvole continueranno oggi con altitudini che saliranno ai minimi negli anni ’70 per la maggior parte delle persone. Il vento sarà leggero da est. Il fronte freddo si sposta durante la notte – martedì mattina, offrendo la prossima opportunità per fare una doccia. I venti di nord-ovest si trasformeranno in una burrasca dietro il fronte infrasettimanale, con raffiche fino a 40 mph a volte. Questi venti manterranno anche le temperature più basse del normale per il resto della settimana lavorativa. Aspettati più sole alla fine della settimana.

Volantino 7 giorni:

oggi Prevalentemente nuvoloso, con un’altitudine prossima a 71. Venti da est da 7 a 10 mph.

Questa sera Nebbia a chiazze dopo le 3 del mattino. A parte questo, è prevalentemente nuvoloso, con una minima di circa 55. I venti da 5 a 10 mph da est diventano deboli dopo la mezzanotte.

Martedì Possibilità di rovesci soprattutto dopo le nove del mattino. Nebbia incompiuta prima di mezzogiorno. Altrimenti, parzialmente soleggiato, con quote elevate che si avvicinano a 75. I venti calmi diventano da nord-ovest da 5 a 8 mph al mattino. 40% di possibilità di precipitazioni.

martedì notte Possibilità di rovesci prima di mezzanotte, quindi possibilità di rovesci leggeri dopo le 3 del mattino. Prevalentemente nuvoloso con una minima di circa 47. Venti da nord-ovest a circa 9 mph. 40% di possibilità di precipitazioni.

Mercoledì Soleggiato con un’altezza che si avvicina a 60. Ventilato.

Mercoledì notte Prevalentemente nuvoloso, con un minimo di circa 36.

Giovedì Soleggiato con quota vicina a 61.

giovedì notte Per lo più chiaro con un minimo di circa 39.

Venerdì Prevalentemente soleggiato con quota vicino a 64.

venerdì sera Parzialmente nuvoloso con fondo di circa 43.

Sabato Prevalentemente soleggiato con quota vicina a 68.

sabato sera Parzialmente nuvoloso con fondo di circa 47.

Domenica possibilità di acquazzoni. Parzialmente soleggiato con quota prossima a 67. Probabilità di precipitazioni 30%.