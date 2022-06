Spostati su Pegasus, Hermit è un nuovo spyware per monitorare l’opposizione

L’app Android dannosa si diffonde tramite SMS. L’utente non è riuscito a distinguere tra un’app legittima e uno spyware e l’ha scaricata involontariamente

Un nuovo programma spyware, Hermit, che gira sul sistema operativo Android, sta facendo il giro di diversi casi recentemente segnalati di spionaggio mobile da Kazakistan, Siria e Italia.

I rapporti dicono che il Pegasus di Israele è storia e Hermit è l’ultimo strumento nelle mani dei governi per monitorare gli elementi che potrebbero sconvolgere il loro schema di cose. Ha preso di mira giornalisti, funzionari governativi, dirigenti d’azienda, attivisti e accademici.

I resoconti dei media indicano che Hermit è installato nel sistema mobile Android del bersaglio tramite messaggio SMS. Il primo caso del genere è stato rilevato in Kazakistan ad aprile. Il governo kazako potrebbe aver utilizzato l’ultimo spyware per reprimere le proteste anti-governative.

I rapporti indicano che Hermit è stato impiegato per monitorare alcune persone importanti nella regione curda della Siria e in Italia durante un’indagine anticorruzione.

Il ricercatore di Lookout Paul Shunk ha dichiarato: “Heremit controlla la versione Android del dispositivo che esegue l’app in momenti diversi per adattarne il comportamento alla versione del sistema operativo, si distingue da altri spyware basati su app”.

Un post sul blog menzionava che “Hermit” è stato sviluppato dal fornitore italiano di spyware RCS Lab e Tykelab Srl, una società di soluzioni di comunicazione.

Hermit utilizza app di operatori e marchi di smartphone come Samsung e Oppo. Un utente ignaro scarica malware sul proprio telefono. Lookout ha affermato di non essere in grado di rilevare spyware iOS di natura simile.