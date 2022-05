Spiega i passaggi della ricerca in Pokémon Go A Rocky Road

strada rocciosa è l’ultimo giornata comunitaria cerca nel Pokemon andare.

Rilasciato come parte di Pokemon andare Il Community Day di maggio 2022 si concentra sul Pokémon in primo piano – Alola Geodude – e richiede l’acquisto di un biglietto dal negozio in-game prima o durante l’orario dell’evento per partecipare.

La missione aggiunge una struttura di benvenuto all’evento e una manciata di ricompense, tra cui Geodude di Alola Incontri e Golden Razz Berries – come parte del biglietto.

Passaggi di ricerca di Rocky Road in Pokémon Go

strada rocciosa Ricerca La ricerca in Pokémon Go è disponibile solo il 21 maggio 2022 dalle 11:00 alle 17:00 ora locale.

Fortunatamente, la missione consiste solo in quattro sfide, il che la rende molto facile da completare entro un determinato periodo di tempo.

Ecco i passaggi per la ricerca di A Rocky Road:

“Strada rocciosa” Passaggio 1 di 4

Gioca a Pokémon 10 volte (15 Poké Ball)

Cattura 15 Geodude (Incontra Geodude di Alola)

Fai 5 lanci carini (Geodude Meetup)

Ricompense: 1 modulo esca, 15 caramelle Geodude, 2000 polvere di stelle

“Strada rocciosa” Passaggio 2 di 4

Cattura 15 Geode (30x Geode Candy)

Trasferisci 10 Pokémon (incontra Geodude di Alola)

Evolve 3 Geodude (15x Bacca Pinap)

Ricompense: 1500 XP, 1 incontro Poffin, Geodude

“Strada rocciosa” Passaggio 3 di 4

Fai 3 fantastici curva (50 caramelle Geode)

Evolvi 1 Graveler (1x incenso)

Muovi 10 Pokemon (15 x big ball)

Ricompense: 2500 XP, 1x radar missilistico15 super palline

“Strada rocciosa” Passaggio 4 di 4

Richiedi la ricompensa (2x Bacca d’argento)

Richiedi la ricompensa (2x Baccalampon d’oro)

Richiedi la ricompensa (3500 XP)

Ricompense: 3000 polvere di stelle, 2 caramelle rare, incontro con il Golem di Alola

Le novità del gioco sono attese da tempo Aggiornamento Megaevoluzionechi è arrivato da Mega ricerca per un momento. Maggio 2022 in Pokémon Go include un profilo festa dell’acquache celebra il lancio di Dewpider e Araquanid. Tabu Vinnie È stato anche rilasciato insieme L’avventura di Bonnie – L’ultima missione di ricerca per la regione di Alola. Attualmente entrambi UltraLega E coppa dell’elemento Lavora nella Go Battle League. Altrove, abbiamo recentemente visto il rilascio di altri Pokémon di settima generazione come parte della stagione di Alola. I primi dettagli circostanti Vai Fest 2022 Come annunciato, compresa la data dell’evento.



Tutto quello che devi sapere su A Rocky Road in Pokémon Go

Rilasciato nell’ambito del Community Day a maggio 2022, Rocky Road è incentrato sull’iconico Pokémon – Alola Geodude – e richiede l’acquisto di un biglietto dal negozio in-game prima o durante le ore dell’evento per partecipare.

Come accennato al momento dell’acquisto, i premi sono disponibili solo durante il Community Day stesso, quindi assicurati di finirlo il giorno stesso. Dopotutto, quando sarà la prossima volta che sarai in grado di raccogliere 15 Geodude per completare i passaggi necessari?

Detto questo, probabilmente riuscirai a completare l’attività rapidamente, poiché ogni fase è molto semplice. Una raccomandazione durante i passaggi due e tre è quella di spostare un Pokémon altro Da Geodude, quindi in attesa del prossimo trasferimento 2x Candy Orologio sotto i riflettori Per trasferire la tua cattura Geodude. Il Geodude di Alola è abbastanza raro da affrontare il problema di spremere ogni caramella possibile!

Inoltre, vengono applicate altre migliori pratiche del Community Day; Usa sempre l’esca e incensa ogni fermata che girerai regolarmente; Usa Pinap Berry per ogni cattura per raddoppiare le tue caramelle; Ed evolvere dal tipo di drago mega sviluppo – Come Mega Altaria, Mega Ampharos o Mega Charizard X – durante l’evento per ottenere +1 caramella per ogni cattura. Si consiglia inoltre di applicare Lucky Eggs per sfruttare anche il bonus Cattura XP 3x.

Inoltre, organizzati per tutta la giornata. Anche se è un’ottima opportunità per ottenere molto Geodude, inclusi molti versioni lucide Evolvendo prima delle 19:00 ora locale, potresti scoprire che dopo un’ora o due di gioco avrai abbastanza per sviluppare completamente e aumentare l’energia quarto Cattura l’uso in battaglia.

Quindi prenditi cura di lui durante le sei ore, fai una pausa regolare e bevi acqua!