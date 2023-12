SpaceX lancia il suo razzo più grande per l'ultima volta dell'anno

SpaceX sta organizzando il lancio del Falcon Heavy nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. Questo sarà l'ultimo volo dell'anno del più grande razzo operativo del gruppo americano.

Il 2023 sarà un buon anno per Falcon Heavy. Il lanciatore pesante di SpaceX è stato riempito quattro volte negli ultimi anni, qualcosa senza precedenti da quando il razzo è stato messo in servizio. È un primato che verrà ulteriormente migliorato a dicembre, perché è prevista una quinta missione. I beneficiari sono l’aeronautica e le forze spaziali statunitensi.

Il viaggio del falco pesante in sintesi

Che cosa ? Mettere in orbita una navetta spaziale sperimentale

Mettere in orbita una navetta spaziale sperimentale Quando ? 29 dicembre 2023, 2:07 (ora di Parigi);

29 dicembre 2023, 2:07 (ora di Parigi); O? Al Kennedy Space Center in Florida;

Al Kennedy Space Center in Florida; Cosa vedremo? Il razzo Falcon Heavy decolla.

Dove posso assistere al lancio in diretta?

Sembra che SpaceX non offra più lo streaming su YouTube in questi giorni. L'azienda americana offre invece la soluzione della società X (ex Twitter), che recentemente includeva un servizio di trasmissione in diretta. Puoi Segui questo collegamento Per vedere la partenza del pesante falco.

Qual è la missione di SpaceX?

SpaceX dovrebbe lanciare un razzo Falcon Heavy dagli Stati Uniti e portarlo nell'alta atmosfera. In questo luogo, il motore predispone il caricatore per l'unità: D'altra parte, il mese di novembre in cui il condotto d'aria accoglie la navetta spaziale dell'X-37B, un veicolo non consente allo sviluppo di sorvegliare il braccio dell'aria e lo spazio forza.Stati Uniti.

I veicoli X-37B sono noti per la loro impressionante longevità in orbita. Ci sono già state sei missioni di questo tipo: questa è la settima. Questa è la prima volta che un aereo Falcon Heavy viene utilizzato per il trasporto. In precedenza c’erano cinque missili Atlas e un missile Falcon 9.

Dettagli sui rinforzi. // fonte : SpaceX

Nel 2018 è stato firmato il contratto con l’esercito americano. Inizialmente, l’X-37B avrebbe dovuto partire nel 2021, ma il volo è stato ritardato di due anni per motivi di carico utile e disponibilità di autonomia, hanno riferito i media. Novità sullo spazio. La missione si chiama USSF-52. Al momento non è noto per quanto tempo questo veicolo rimarrà nello spazio.

Da parte sua, SpaceX specifica che i booster laterali hanno già volato quattro volte (USSF-44, USSF-67, Hughes Jupiter 3 e Psyche). Dopo che i booster si saranno separati, torneranno automaticamente sulla Terra, come al solito. SpaceX non ha detto nulla riguardo al terzo booster o alle due parti del giveaway. X37-B ritornerà sulla Terra da solo ad un orizzonte non specificato.

Quando verrà lanciato il razzo Falcon Heavy?

SpaceX Mira all'inizio Decollo nella notte tra il 10 e l'11 dicembre (a seconda del fuso orario di Parigi), ma le previsioni del tempo non promettevano nulla di buono. Dopo diversi rinvii, l'azienda ha annunciato una nuova data di lancio il 16 dicembre. Il lancio della missione USSF-52 è normalmente previsto per la notte tra il 28 e il 29 dicembre 2023.

Falcon Heavy in verticale sulla piattaforma in Florida prima del lancio dell'USSF-52 stasera → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/LsIwfVTrhe — SpaceX (@SpaceX) 28 dicembre 2023

(Aggiorna l'argomento con la nuova data di lancio)

