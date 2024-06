Sojang accusa l'accusa di manipolazione dei media nel corso del processo

YouTube Sojang L'accusa ha accusato manipolazione dei media. Affermano che anche prima dell'inizio del processo penale, i pubblici ministeri rilasciavano comunicati stampa per influenzare l'opinione pubblica.

L'udienza è stata tenuta dal cinquantesimo circuito indipendente del tribunale distrettuale centrale di Seul Terza sessione di discussione A giardino (Sojang) il 19. Intrattenimento sull'astronave Ha intentato una causa contro Park, chiedendo un risarcimento di 100 milioni di won (72.500 dollari).

Durante il processo, il giudice ha chiesto alla parte di Park sullo stato di avanzamento del procedimento penale. L'avvocato di Park ha risposto:L'accusa è stata emessa, ma il processo non è ancora iniziato“.

Il 13 del mese scorso l'ufficio del procuratore del distretto di Incheon ha incriminato Park senza detenzione con l'accusa di diffamazione e insulto ai sensi della legge sulle reti di informazione e comunicazione. Park è accusato di aver pubblicato video diffamatori su celebrità sul canale YouTube “Sojang”, danneggiandone la reputazione.

La parte di Park ha contestato le prove fornite dalla navicella spaziale. “Insolitamente, l'accusa ha emesso un comunicato stampa su questo caso, che potrebbe essere considerato una pubblicazione dei fatti del caso del sospettato, e Starship lo ha presentato come prova.“, hanno sottolineato.

Hanno inoltre affermato che i mandati di arresto erano stati respinti due volte. “L'ufficio del procuratore del distretto di Incheon voleva accusare Park di detenzione e ha chiesto un mandato di arresto, ma la richiesta è stata respinta. Hanno ripresentato le domande unendo altri casi, ma anche questo è stato respintoHanno spiegato.

Hanno discusso,Alla fine fu accusato ma non arrestato. Non conosciamo l'intenzione, ma sembra che stiano manipolando i media“.

Il 14 del mese scorso, l'ufficio del procuratore del distretto di Incheon ha distribuito un comunicato stampa riguardante Sojang. Il titolo era “Lo YouTuber è accusato di guadagnare miliardi con notizie false sulle celebrità.'

L'accusa ha rivelato le accuse mosse dalla vittima, i risultati della perquisizione e del sequestro della casa di Park, la struttura delle entrate di Sojang e i proventi penali di 250 milioni di won (181.200 dollari).

L'avvocato di Starship ha confutato, dicendo:L'agenzia non lo ha fornito separatamente. L'accusa lo ha distribuito in modo che fosse sufficiente presentarlo come prova.“

Il giudice ha osservato,In definitiva è una questione di credibilità e il modo in cui viene giudicata è fondamentale“.

La prossima udienza è fissata per il 14 agosto.

