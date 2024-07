Si prevede che i telefoni Samsung Galaxy disporranno della connettività satellitare con Android 15 e One UI 7

Aspettiamo da anni di poter portare la connettività satellitare sui telefoni Android, dopo che Apple l'ha aggiunta all'iPhone 14 nel settembre 2022 – e le indicazioni sono che alcuni telefoni Samsung Galaxy potrebbero ricevere l'aggiornamento nel prossimo futuro.

Un po' di code mining da parte del team di Autorità Android Samsung ha rivelato riferimenti alla “modalità satellitare” e agli “sms di emergenza via satellite” nelle app SOS di emergenza, messaggistica e telefono dell’azienda, il che sembra un indizio piuttosto importante.

Non sappiamo quando il codice potrebbe essere attivato o quali telefoni saranno in grado di connettersi ai satelliti, ma sembra che il lancio sia ormai imminente. Con Android 15 in arrivo entro la fine dell'anno, questo potrebbe essere il momento giusto, anche se la versione One UI 7 di Samsung del software di Google impiegherà più tempo ad apparire.

Non sarebbe sorprendente se questa funzionalità comparisse: Samsung non vorrebbe restare indietro rispetto ad Apple in nessuna categoria di funzionalità, e ci sono state molte voci sulla connettività satellitare per gli ultimi due telefoni Galaxy di punta, anche se non è ancora apparsa.

Perdite e voci finora

Gli ultimi telefoni pieghevoli di Samsung potrebbero ricevere comunicazioni satellitari (Credito immagine: Samsung)

Lo scorso ottobre, il CEO di Samsung Park Young-in ha promesso la connettività satellitare bidirezionale per i telefoni Galaxy nel 2024, ma ciò non è apparso con la serie Samsung Galaxy S24 o il Samsung Galaxy Z Fold 6. O il Samsung Galaxy Z Flip 6.

È possibile che un aggiornamento software sblocchi la funzionalità su alcuni o tutti questi dispositivi. Si vocifera fortemente sulla funzionalità di messaggistica satellitare di Android 15 (come è successo con Android 14, tra l'altro) e il software è ora in versione beta per sviluppatori.

Potrebbe esserci anche una funzionalità oltre a ciò che offre l'iPhone: la messaggistica satellitare in qualsiasi app, quindi non sarà solo per le comunicazioni di emergenza. Non ci sarà abbastanza larghezza di banda per riprodurre in streaming Netflix in natura, ma potrai almeno connetterti con i tuoi cari a casa se ti perdi.

Abbiamo già visto le opzioni satellitari apparire sui telefoni Google Pixel, anche se in realtà non fanno ancora nulla, e tutto ciò indica che la messaggistica satellitare arriverà sui telefoni Android, compresi i telefoni Galaxy, in arrivo tra pochi mesi.