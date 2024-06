Sembra che siano trapelate immagini di orologi e auricolari Samsung senza preavviso

Samsung ce l'ha Aspettatevi molti annunci hardware. Tuttavia, esiste una fonte affidabile per la fuga di notizie. Da diverse aziende importanti, tra cui Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro. È come Natale per i fan di Samsung!

Innanzitutto l'avvertimento. Queste sono le immagini trapelate che Evan Blass ha ottenuto e pubblicato sul suo sito Substack . Blass ha un track record piuttosto buono in questo genere di cose, ma ovviamente nulla sarà certo finché Samsung stessa non lo confermerà. (Divulgazione, Can Blas A Collaboratore ed editore di Engadget Dal 2005 al 2008.)

orologio intelligente. (Evan Blas)

Ci sono bellissime foto del prossimo Galaxy Watch Ultra. Lo smartwatch quadrato sembra presentare un esterno grigio con accenti arancioni. Presenta inoltre un cinturino dall'aspetto robusto che ricorda il cinturino originariamente introdotto insieme all'Apple Watch Ultra. L'orologio inoltre sembra aver evitato il tipico connettore a molla e lo ha sostituito con un nuovo sistema che richiama ancora una volta il connettore Apple.

Orologio intelligente verde. (Evan Blass)

Il Galaxy Watch 7 arriva in un nuovo colore verde oliva, nonostante il design Sembra quasi identico al Watch 6. C'è lo stesso connettore a molla e colori alternati oro e argento. Quell'esterno verde certamente si vede però.

Boccioli Samsung. (Evan Blass)

Sono trapelate anche immagini dei Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro, anche se qui c'è un po' di confusione. Sebbene Blass abbia pubblicato immagini di due diverse paia di auricolari, non esiste alcun marchio, quindi è impossibile dire quale sia l'uno. Ad ogni modo, entrambi sono auricolari, uno dei quali presenta un design aperto proprio come gli AirPods di Apple. È possibile, anche se non confermato, che il design aperto rappresenti i Buds 3 standard. Ciò lascia il design con auricolari in silicone come i Buds 3 Pro.

Tuttavia, Samsung non ha rivelato nessuna delle specifiche per gli articoli di cui sopra Un'ulteriore fuga di notizie indica un Watch 7 Sarà disponibile nella dimensione da 40 mm, con un chip da tre nanometri senza nome che alimenta tutto. Presumibilmente conterrà anche un nuovo sensore BioActive per i parametri di salute e, naturalmente, un sacco di campanelli e fischietti di intelligenza artificiale.

Inoltre, il prossimo evento dovrebbe rivelare nuovi dispositivi pieghevoli e Samsung trasmetterà in streaming Unpacked in diretta sul suo canale YouTube, sul sito principale e sulla newsroom alle 9:00 ET del 10 luglio.