Secondo quanto riferito, Instagram sta testando una funzionalità di interruzioni pubblicitarie di 5 secondi non ignorabili

Secondo quanto riferito, Instagram sta testando una nuova funzionalità chiamata Interruzioni pubblicitarie che fornisce annunci brevi ma non ignorabili, secondo recenti affermazioni su Reddit. La piattaforma di condivisione di foto di proprietà di Meta non ha rivelato ufficialmente alcun dettaglio sul test, ma gli utenti dei forum Reddit ne hanno segnalato l'arrivo. Secondo i post sul forum, la mossa ha sconvolto gli utenti poiché molti stanno ora valutando la possibilità di uscire dalla piattaforma e passare ad app di social media alternative.

Sul subreddit di Instagram, l'utente è @notthatogwiththename Pubblicare Informazioni sull'introduzione di Interruzione pubblicitaria, una funzionalità che fornisce annunci non ignorabili a utenti specifici. Il post era pieno di numerosi commenti sulla sua introduzione senza alcuna informazione preventiva. “Sono venuto qui per pubblicare questo post perché non ci sono conversazioni al riguardo da nessuna parte”, ha commentato un utente.

Si dice che la mossa abbia lasciato molti utenti insoddisfatti della piattaforma di social media. Un utente ha commentato sotto il post, dicendo: “Penso di aver preso pillole assurde per due giorni perché mi sta succedendo proprio adesso e non sono riuscito a trovare alcuna informazione oltre al tuo ultimo post. Quindi grazie… .ciao AJ, non devo farlo.”

Interruzioni pubblicitarie di Instagram

Fonte immagine: reddit/notthatogwiththename

Come si può vedere nello screenshot, gli utenti ora ricevono annunci pubblicitari da tre a cinque secondi mentre scorrono sull'app, impedendo loro di navigare durante quel periodo. utente Evidenziare Hanno provato a fornire feedback sulla funzionalità a Instagram ma “non hanno trovato nulla”. Secondo gli utenti, le interruzioni pubblicitarie non vengono menzionate da nessuna parte.

Secondo le recensioni, l'introduzione delle interruzioni pubblicitarie ha indotto molti utenti a prendere in considerazione l'uscita dalla piattaforma e il passaggio ad app di social media alternative. “Finora chiudo semplicemente l'app non appena arriva un'interruzione pubblicitaria e, se continua così, annullerò l'iscrizione”, ha detto un utente.

Un altro utente Si è lamentato Riguardo alla società che non fa “alcuna ricerca in merito prima di diventare pubblica” perché interrompe il flusso di utenti.

Aggiunte alle note

Instagram ha recentemente presentato nuove aggiunte a Notes, una funzionalità che consente agli utenti di condividere i propri pensieri con gli amici. Con i suggerimenti di Notes, gli utenti ora vedranno le domande e le riflessioni pubblicate quando entrano in Notes e potranno pubblicare le proprie note in risposta alla domanda.

Inoltre, gli utenti ora possono reagire rapidamente alle note dei propri amici e follower utilizzando la funzione Mi piace rapidi. L'ultima aggiunta è la funzione di menzione in cui possono taggare i propri amici utilizzando il simbolo “@” prima del nome utente.

