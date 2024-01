Scopri una galassia senza stelle!

Una galassia composta principalmente da gas è stata identificata per caso dai radioastronomi. Potrebbero essere uno straordinario residuo di un'epoca in cui le galassie non avevano stelle, o ne avevano pochissime.

È una scoperta come poche altre. Dopo aver deviato il radiotelescopio da 100 metri a Green Bank, negli Stati Uniti, gli astronomi hanno messo le mani su un oggetto unico: una galassia senza stelle! Innanzitutto, hanno dovuto valutare la massa e la dinamica del gas che si diffonde ai margini delle galassie. Ma poiché erano state indicate le coordinate celesti sbagliate, il loro radiotelescopio ha effettuato misurazioni in una regione dello spazio dove c'era un ammasso di gas tipico di una galassia… tranne che lì non era visibile alcuna stella. Probabilmente esistono, ma sono così pochi che il loro splendore non è facilmente individuabile.

oggetto Si chiama J0613+52 dalle sue coordinate. È molto ricca di gas HI, i cui movimenti rotatori sono misurati dal radiotelescopio (colori nell'immagine), ed è lontana da qualsiasi galassia. Quindi probabilmente non ha subito alcuna reazione che potrebbe potenzialmente accelerare la formazione stellare attraverso il collasso gravitazionale della sua massa gassosa.

Una galassia fossilizzata dalle stelle

Per Karen O'Neill, astronoma della Green Bank, “questa potrebbe essere la prima scoperta di una galassia vicina fatta di gas primordiale”. In altre parole, J0613+52, che dista circa 270 milioni di anni luce, potrebbe essere il primo fossile galattico conosciuto risalente a un’epoca in cui le stelle non erano ancora apparse. Il suo prossimo studio indica progressi nella comprensione di come apparivano le galassie attuali nell’universo giovane.