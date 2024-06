Scopri la squadra italiana in un minuto

Calendario delle partite dell'Italia nel Gruppo Due

Sabato 15 giugno: Italia-Albania, a Dortmund, alle 21, su M6 e beIN Sports 1.

Giovedì 20 giugno: Spagna-Italia, a Gelsenkirchen, alle 21, su M6 e BeIN Sports 1.

Lunedì 24 giugno: Croazia – Italia, a Lipsia, ore 21, su TF1 e BeIN Sports 1.

Puoi trovare il programma completo della competizione e tutti i risultati di UEFA EURO 2024 in tempo reale qui.

Luciano Spalletti, 65 anni, è arrivato alla guida della Nazionale nell'estate 2023. Dopo essere passato per la Roma, il Napoli è diventato con lui campione d'Italia nel 2023, cosa che non accadeva in trentatré anni e nell'era dei Maradona.

Portieri: Donnarumma (berretto), Meret, Vicario.

Difensori: Bastoni, Bellanova, Bongiorno, Calafiore, Cambiasso, Darmian, Di Lorenzo, Demarco, Gatti, Mancini.

Ambienti : Barella, Cristante, Fagioli, Foloroncio, Fratesi, Jorginho, Pellegrini.

aggressori : Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamaka, Zakagne.

Il più giovane, il più grande, il più vincente

A 22 anni, il difensore del Bologna Riccardo Calafiore è il giocatore più giovane della rosa italiana. Il terzino destro dell'Inter Matteo Darmian è il più anziano: ha 34 anni. Il portiere e capitano Gianluigi Donnarumma, noto al Paris Saint-Germain, è il giocatore con più presenze della squadra, avendo giocato 62 partite internazionali.

Lista di controllo

Gli azzurri sono campioni d'Europa (2021), e questo è stato il loro secondo titolo europeo dopo la coppa vinta nel 1968. Gli Azzurri hanno anche vinto quattro volte il Campionato del Mondo (1934, 1938, 1982, 2006).

Corso di qualificazione

complicato. Dopo aver saltato l'ultimo Mondiale, l'Italia ha rabbrividito anche nel partecipare agli Europei in Germania. L'Aszura ha dovuto attendere la fase finale del girone di qualificazione, nel novembre 2023, per convalidare il suo biglietto, grazie al pareggio con l'Ucraina (0-0).

Cosa devi sapere per brillare la sera

Solo tre giocatori di questo girone non giocano in Italia. Donnarumma gioca in Francia, al Paris Saint-Germain, e due in Inghilterra: Jorginho all'Arsenal e Vicario al Tottenham.

Gianluigi Donnarumma durante la partita di qualificazione a Euro 2024 contro l'Ucraina a Leverkusen il 20 novembre 2023. Leon Kugeler/AFP

Dipartimento Sport

Riutilizza questo contenuto