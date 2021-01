Scegli una foto e scopri la tua personalità

Test della personalità del sole per scoprire gli aspetti nascosti della tua personalità

Il sole è l’elemento della vita, della risurrezione e della luce che penetra nell’oscurità della notte e illumina la via. Ma ci sono soli e soli, o meglio ci sono rappresentazioni diverse della nostra stella e la preferenza per l’uno sull’altro ci dice qualcosa di più su di noi. Il Test del sole Ci invita a scegliere tra il tipo di sole che preferiamo e questo rivela parti della nostra vita Personale.

sono Test psicologici basati su associazioni mentali Sono in grado di rivelare le caratteristiche della nostra personalità. In effetti, la preferenza per la linea piuttosto che per il cerchio ha radici profonde e inconsce, facendo risuonare alcuni fili della nostra personalità di cui non ci rendiamo nemmeno conto.

I test di personalità si basano su: Scegli le foto Tuttavia, richiede che la scelta sia completamente istintiva. Non dobbiamo soppesare la scelta, non dobbiamo scegliere l’immagine più bella, non esiste un’opzione migliore o peggiore, dobbiamo scegliere l’opzione che ci ha colpito di più e che ci dice qualcosa di più tra tutte.

Sun Test: scegli l’immagine e scopri la tua personalità

Ci vogliono diversi test solari 8 rappresentazioni della nostra stella Ti viene chiesto di sceglierne uno. Affinché la selezione sia veramente istintiva e non centrata sulla testa, ma piuttosto fatta dallo stomaco, vi consigliamo di procedere così.

chiudi gli occhiFai alcuni respiri profondi. Aprilo guardando un punto all’orizzonte e trattieni il respiro profondo e concentrati solo sul respiro. Dopo diversi respiri, spostalo Guarda l’immagine e scegli il sole.

Ora puoi leggere ciò che quell’immagine rivela sulla tua personalità.