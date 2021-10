Sarakaki Business Group, TITAN e BlueFuel collaborano per il trasporto “pulito” a lunga distanza

Il trattore Volvo FH LNG di Volvo Trucks, importatore e distributore esclusivo in Grecia dal 1950 Sarakaki Business Group, ha caratteristiche tecniche migliorate che soddisfano gli elevati standard in vigore in Europa, dove l’uso del GNL nei trasporti sta avanzando rapidamente. : All’interno dell’Unione Europea, in particolare in Italia, Germania, Francia e Spagna, sono attualmente in movimento 12.000 mezzi pesanti a GNL, con l’obiettivo di raggiungere i 280.000 mezzi pesanti entro il 2030.

Il trattore Volvo FH LNG da 460 CV e 2.300 Nm di coppia ha un motore a benzina a sei cilindri da 12,8 litri e ha specifiche Euro6. È un camion destinato al trasporto nazionale pesante e al trasporto a lunga distanza.

Poiché il sistema di trasmissione è alimentato a GNL, offre elevata efficienza e affidabilità con emissioni di CO2 inferiori fino al 20%, nonché la capacità di ridurre i costi del carburante.

Oltre a ridurre i costi di esercizio e manutenzione, l’utilizzo del GNL nei veicoli pesanti elimina il 100% delle emissioni di ossidi di zolfo e particolato, mentre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) vengono ridotte dell’80%. Un altro vantaggio, particolarmente importante in un ambiente urbano, è una riduzione del rumore del 50%.

Con questa misura pilota, TITAN Group sta assumendo un ruolo guida introducendo il primo camion della sua flotta a funzionare esclusivamente con “carburante pulito”, una mossa che è pienamente in linea con la strategia del gruppo per ridurre l’impronta di carbonio delle sue attività e dei suoi prodotti. Per fornire GNL, Titan lavorerà con BlueFuel, che combina l’esperienza di fornitura e distribuzione di GNL di Blue Grid, con l’esperienza, la presenza geografica attraverso la rete di stazioni di servizio “ELIN” e la forza organizzativa di ELINOIL, alla ricerca di una posizione di leader nella fornitura di veicoli. gas a livello nazionale. BlueFuel, attraverso la sua rete di distributori di benzina “elin”, sarà in grado di iniziare a fornire gas naturale liquefatto (GNL) nel 2022.

Sarakakis Business Group agisce sulle sfide globali come il cambiamento climatico e crea pratiche che mettono le persone e l’ambiente al centro. Con una storia che abbraccia quasi un secolo nella vita commerciale della Grecia e con la sua attività che si espande dinamicamente oltre i confini greci, attraverso i servizi e i prodotti che offre, implementa il suo impegno in iniziative e azioni volte alla protezione dell’ambiente, investimenti responsabili e sostenibili sviluppo aprendo la strada all’adozione della consapevolezza ambientale e alla diffusione della cultura “Green”.

TITAN Group innova nel tempo in materia di gestione ambientale, applica le migliori tecnologie disponibili e investe continuamente in nuove tecnologie che garantiscano eccellenti prestazioni ambientali. L’innovazione con un focus sulla neutralità del carbonio e lo sviluppo di una catena di approvvigionamento ecologicamente responsabile sono gli impegni principali del Gruppo nel contesto dei suoi obiettivi a lungo termine in Ambiente, Società e Governance (ESG).