Saprai la posizione del telefono entro pochi minuti; Scopri come ottenere uno smartphone smarrito | Tecnica

Anche molti account di social media e accessi a conti bancari vengono salvati su molti telefoni. Quindi perdere uno smartphone del genere può essere una delle principali preoccupazioni.

Navi Delhi, 14 marzo: Gli smartphone oggigiorno sono importanti per tutti. La perdita di un iPhone o di qualsiasi altro smartphone è una tragedia per tutti. Al momento, gli smartphone non sono solo un mezzo per memorizzare immagini, video e canzoni, ma anche molte importanti informazioni private sono memorizzate nello smartphone. Anche molti account di social media e accessi a conti bancari vengono salvati su molti telefoni. Quindi perdere uno smartphone del genere può essere una delle principali preoccupazioni.

Come rintracciare un iPhone smarrito?

– Trova il mio iPhone può essere utilizzato per questo.

Inoltre, un iPhone smarrito può essere rintracciato tramite Family Sharing di Apple.

– Google Timeline, Google Foto può essere utilizzato anche per trovare il telefono.

Come usare Trova il mio iPhone?

– Se Trova il mio iPhone è integrato nel telefono, seleziona la posizione del telefono cellulare.

– Proteggi i dati del tuo iPhone, usa la modalità smarrito o cancella i dati da remoto.

Come trovare un iPhone?

Fare clic su icloud.com sul computer. Quindi devi accedere.

Quindi tocca il collegamento Trova il mio iPhone.

Quindi vai all’interfaccia della mappa Trova il mio iPhone, vai al menu a discesa qui e fai clic su iPhone perso per ottenere le informazioni sulla posizione del telefono.

Come eliminare i dati dell’iPhone?

Per questo devi fare clic su Eras iPhone. Puoi quindi eliminare i dati dell’iPhone da remoto. Ma prima di eliminare i dati, esegui il backup di foto, video, canzoni e altri dati importanti importanti, in modo che i dati eliminati possano essere recuperati contemporaneamente.

Pubblicato da:Karishma Bhork Prima pubblicazione:14 marzo 2021, 18:46 IS