Samsung sta apportando un grande cambiamento alle app predefinite sui telefoni Galaxy negli Stati Uniti

Samsung integrerà finalmente i suoi utenti telefonici nel sistema Google Messaggi, poiché la società non includerà più l'app Samsung Messaggi per impostazione predefinita sui nuovi smartphone negli Stati Uniti. Ora l'app di messaggistica predefinita sarà Google Messaggi, mettendo i dispositivi Samsung in linea con la maggior parte degli altri telefoni Android.

A segnalarlo per la prima volta è stato Max WeinbachLa modifica è apparsa come notifica nell'app Samsung Members.

“A partire da Flip6, Fold6 e modelli successivi, l'app Samsung Messaggi non sarà più precaricata. Invece, l'app Google Messaggi fornirà un'esperienza nuova e migliorata per esprimere le proprie emozioni, rendendo la comunicazione sicura e divertente”, si legge nella nota.

Dalle 9 alle 5 Google Secondo quanto riferito, la nostra unità di prova statunitense del Samsung Galaxy Z Flip 6 non aveva Samsung Messages preinstallato e Google Messages è stato selezionato come predefinito con RCS abilitato.

Ma fuori dagli Stati Uniti, Mishal Rahman Rapporti Apparentemente il Samsung Galaxy Z Flip 6 è arrivato con l'app Samsung Messaggi installata, quindi questa modifica sembra essere specifica per gli Stati Uniti, almeno per ora.

Se hai familiarità e ti piace l'app Samsung Messaggi, puoi comunque scaricarla sul tuo telefono tramite il Galaxy Store, ma “alcune funzionalità verranno tralasciate”, secondo Samsung.

Il Galaxy Z Flip 6 è ora disponibile e ne abbiamo fatto una recensione completa, quindi continua a leggere se sei indeciso se acquistarlo. È disponibile anche lo Z Fold 6, recensito da Tom's Guide (spoiler: ci è piaciuto moltissimo).

