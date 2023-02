Samsung presenta gli ultimi prodotti, servizi e innovazioni Galaxy al MWC 2023, la redazione globale di Samsung

Ai visitatori verranno offerte esperienze epiche con la nuova serie Samsung Galaxy S23 e il suo ecosistema di prodotti e servizi connessi

Samsung Electronics presenterà i suoi ultimi prodotti e servizi, tra cui Galaxy S23 Ultra e Galaxy Book3 Ultra, al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, ​​​​in Spagna, dal 27 febbraio al 2 marzo 2023. I visitatori dello stand Samsung potranno dai un’occhiata in prima persona alle ultime innovazioni Samsung Galaxy attraverso gallerie immersive e interattive.

“In Samsung, crediamo che il futuro dell’innovazione Galaxy risieda nell’impegno per la sostenibilità e in una collaborazione aperta con i partner”, ha dichiarato TM Roh, Presidente e Business Director di Mobile eXperience (MX) presso Samsung Electronics. “Al MWC di quest’anno, siamo entusiasti di mostrare come le nostre ultime collezioni, tra cui Galaxy S23 Ultra e Galaxy Book3 Ultra, incarnano l’approccio di Samsung per consentire nuove possibilità che migliorano la nostra vita quotidiana”.

Esperienze epiche con prodotti e servizi potenti

Le ultime innovazioni di Samsung stabiliscono un nuovo standard per esperienze mobili premium che sono ulteriormente migliorate dal suo ecosistema di prodotti e servizi. Al MWC 2023, Samsung mostra come la serie Galaxy S23 esemplifica il suo impegno per l’innovazione leader del settore, catturando contenuti epici e creando esperienze e design più ecologici.

Il sistema di fotocamera avanzato della serie Galaxy S23 offre agli utenti una maggiore libertà di esplorare la propria creatività, consentendo loro di scattare foto e video davvero cinematografici. I visitatori dello stand possono provare le nuovissime funzionalità della fotocamera del Galaxy S23 Ultra, comprese le funzionalità di fotografia notturna in condizioni di scarsa illuminazione e un sensore Adaptive Pixel da 200 MP.1 Per foto con dettagli straordinari, oltre a ritratti avanzati con mappatura della profondità stereo AI. La serie Galaxy S23 offre le prestazioni più veloci e potenti mai viste in un Galaxy per giocatori e creatori.2 I visitatori possono giocare a giochi di corse in cabina e sperimentare le potenti prestazioni di gioco del Galaxy S23 Ultra.

Al centro dell’innovazione di Samsung Galaxy Ultra c’è l’esperienza connessa dell’ecosistema Galaxy ampliato. I visitatori possono esplorare le funzionalità connesse al PC con il nuovissimo Galaxy Book3 Ultra, che offre movimenti rapidi e fluidi su più dispositivi, schermi e sistemi operativi. I partecipanti al MWC possono anche scoprire il meglio di Samsung con demo di allenamento del sonno utilizzando Samsung Health su Galaxy Watch5 e Samsung Wallet e connettendo e controllando gli elettrodomestici con SmartThings. Possono anche esplorare le infinite funzionalità per la privacy e le opzioni di personalizzazione disponibili sui dispositivi Galaxy con One UI 5.1.

Tutte le nuove innovazioni che definiscono gli standard della serie Galaxy S23 sono racchiuse in un design straordinario che rafforza l’impegno di Samsung per la sostenibilità. La serie Galaxy S23 incorpora più materiali riciclati nei suoi componenti rispetto a qualsiasi altro smartphone Galaxy precedente3 Sono costruiti per durare con durata e riparabilità, rendendoli affidabili per gli anni a venire. Allo stand, i partecipanti possono conoscere il nuovo impegno di Samsung per il suo concetto di “sostenibilità quotidiana” e dare un’occhiata a un’installazione artistica immersiva composta da più generazioni di dispositivi della serie S riciclati.

Integrazione Samsung tramite MWC in collaborazione con i partner

Samsung crede nella collaborazione aperta e nella collaborazione con partner leader del settore per creare le migliori esperienze per i propri clienti. Grazie a questo approccio, i visitatori potranno trovare Samsung presso vari stand dei partner durante il MWC di quest’anno. I partecipanti possono visitare Android Avenue (tra Hall2 e Hall3) per conoscere i materiali ecologici utilizzati nella serie Galaxy S23, personalizzare le notifiche audio sugli ultimi smartphone Galaxy e persino scattare alcuni selfie direttamente dal Galaxy Watch5 durante lo spettacolo. Samsung farà anche parte dello stand Qualcomm (Hall3, 3E10) dove i visitatori potranno verificare le prestazioni di punta del Galaxy S23 Ultra, con il nuovissimo Snapdragon.® Piattaforma mobile 8 della seconda generazione del dispositivo Galaxy. Lo stand Samsung (Hall 2, 2K40) dimostrerà la durata del vetro ultrasottile (UTG) di Samsung utilizzato nel Galaxy Z Fold4 di Samsung. I visitatori possono anche sperimentare il chiaro e vivido display Dynamic AMOLED 2X utilizzato sulla serie Galaxy Book3.

Per celebrare il lancio del suo ultimo prodotto, Samsung esporrà con annunci pubblicitari per la serie Galaxy S23, la serie Galaxy Book3 e la famiglia di dispositivi Galaxy in punti importanti della Fira Barcelona Gran Via, tra cui l’enorme cartellone pubblicitario, l’ingresso principale, le aste delle bandiere all’aperto e striscioni appesi.

Lo stand Samsung MX (Hall 3, 3I10) al MWC si trova nel padiglione 3 della Fira Barcelona Gran Via.

1 La tecnologia pixel binning aggiornata di Samsung offre al Galaxy S23 Ultra opzioni di output da 200 MP, 50 MP e 12 MP.

2 La serie Galaxy S23 è dotata di un processore Snapdragon® La piattaforma mobile Galaxy di seconda generazione ottimizzata per Samsung ed esclusiva al lancio della serie Galaxy S23. L’affermazione Snapdragon più veloce al mondo è corretta al 1° febbraio 2023.

3 Galaxy S23 Ultra utilizza materiali riciclati in 12 componenti interni ed esterni (Galaxy S23+ e S23: 11 componenti interni ed esterni) rispetto ai sei componenti interni di Galaxy S22 Ultra.