Salgın yok 3 gün dua edin geçer

7 minuti ago Allegria Manna

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Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli halktan panik yapmamasını, salgının olmadığını iddia etti.

Koronavirüs, dünya genelinde can almaya hızla devam ediyor. Tanzanya’da koronavirüs salgını olmadığını ileri süren devlet başkanı John Magufuli, üst düzey isimlerin peş peşe ölmesinin ardından halktan “panik yapmamalarını” istedi.

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“3 GÜN BOYUNCA DUA EDİN”

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Magufuli, Tanzanya Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi’nin cenazesinde yaptığı konuşmada, solunum hastalıklarını yenebilmek için halktan 3 gün boyunca dua etmelerini istedi.

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“Geçen sene dualarımızla bu solunum hastalıklarını yenmeyi başardık. Eminim bu yıl da öyle yapacağız.” diyen Magufuli, şu anda hastanede olan Maliye Bakanı Philip Mpango’nun durumunun iyi olduğunu belirtti.

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“HALKIMDAN PANİK YAPMAYI DURDURMASINI İSTİYORUM”

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Magufuli, peş peşe yaşanan ölümlerin ardından “Halkımdan panik yapmayı durdurmasını istiyorum.” dedi.

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Koronavirüse yakalandığı bilinen Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da hafta ortasında hayatını kaybetmişti.

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“AŞILAR TEHLİKELİDİR”

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Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 27 Ocak’ta yaptığı konuşmada, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı.

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Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını öne süren Magufuli, “Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin aşısını, sıtmanın aşısını.” ifadesini kullanmıştı.

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Magufuli’nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve, yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

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Koronavirüs vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ile daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.

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John Magufuli: Salgın yok 3 gün dua edin geçer #2

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John Magufuli: Salgın yok 3 gün dua edin geçer #3

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