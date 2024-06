Sabrina Carpenter annuncia il tour nordamericano di Short n' Sweet: come ottenere i biglietti

Sabrina Carpentiere Ha un nuovo motivo per lavorare fino a tardi: sta andando ad esibirsi in una città vicino a te.

“Caffè espresso” cantanteLa venticinquenne ha annunciato The Short n' Sweet Tour, un tour nordamericano da headliner a sostegno del suo prossimo sesto album in studio.

Il tour di 29 date inizierà il 23 settembre a Columbus, Ohio, dopo aver suonato il suo primo spettacolo all'Outside Lands Festival di San Francisco in agosto. Carpenter si recherà in città negli Stati Uniti e in Canada, tra cui New York e Los Angeles. Le date sono previste fino a novembre.

Amarai, Griff e Declan McKenna supporteranno Carpenter nel tour.

L'annuncio arriva dopo che la Carpenter ha rivelato la data di uscita del 23 agosto per il suo nuovo album, “Short n' Sweet”. Comprenderà il singolo di successo “Espresso”, che ha debuttato ad aprile ed è attualmente al terzo posto nelle classifiche Tabellone pubblicitario Hot 100 Programma. Il suo ultimo singolo, “Per favore, per favore, per favore”, è arrivato al numero 2. Il presunto amico di Carpenter, Barry Keoghan Ha recitato nel video musicale di quest'ultima canzone.

“Sono molto entusiasta di annunciare il mio nuovo album Short n' Sweet in uscita ad agosto”, ha detto Carpenter all'inizio di questo mese. “Questo progetto è molto speciale per me e spero che sarà qualcosa di speciale anche per te.”

Carpenter partirà per il tour dopo l'apertura precedente Taylor Swift Nel giro dei secoli.

L'attrice di “Girl Meets World” ha pubblicato il suo primo album in studio, “Eyes Wide Open” nel 2015. Prima di “Short n' Sweet”, il suo album in studio più recente è stato “Emails I Can't Send May”, in cui è apparsa la prima volta come ospite musicale nel programma “Sabato sera in diretta.“

Come ottenere i biglietti per il Sabrina Carpenter Short n' Sweet Tour

Le prevendite per il tour Short n' Sweet di Carpenter inizieranno il 24 giugno.

I biglietti saranno disponibili prima negli Stati Uniti per Titolari di carta Cash App In prevendita a partire dal 24 giugno alle 10:00 ora locale. scorso Sabrina Team prevendita Inizia il 25 giugno alle 10:00 ora locale e la vendita generale inizia il 28 giugno, sempre alle 10:00.

Date del tour breve e dolce di Sabrina Carpenter

La Carpenter ha annunciato le seguenti date del suo tour Short n' Sweet:

10 agosto | San Francisco | Festival delle Terre Esterne

23 settembre | Colombo | Arena nazionale

25 settembre | toronto | Piazza Scotiabank

26 settembre | Detroit | Piazza dei Piccoli Cesari

29 settembre | Nuova York | Madison Square Garden

2 ottobre | Hartford | Centro XL

3 ottobre | Boston | TD Parco

5 ottobre | Baltimora | Piazza della Banca CFG

8 ottobre | Filadelfia | Centro Wells Fargo

11 ottobre | Montreal | Palla centrale

13 ottobre | Chicago | Centro Unito

14 ottobre | Minneapolis | Centro bersaglio

Ottobre. 16| Nashville | Bridgestone Arena

17 ottobre | san luigi | Stadio Chaifetz

19 ottobre | Raduno | Arena PNC

20 ottobre | Charlottesville | Arena John Paul Jones

22 ottobre | Atlanta | Piazza della Fattoria Statale

24 ottobre | Orlando | Centro Kia

25 ottobre | Tampa | Amalia Arena

28 ottobre | Austin | Centro lunatico

30 ottobre | Dallas | Centro dell'American Airlines

1 novembre | Denver | Cortile di palla

2 novembre | Salt Lake City | Centro Delta

4 novembre | Vancouver | Colosseo del Pacifico

6 novembre | Seattle | Piazza dell'impegno per il clima

7 novembre | Portland | Centro Moda

9 novembre | San Francisco | Centro Inseguimenti

10 novembre | San Diego | Piazza Pechanga

13 novembre | fenice | Centro impronte digitali

15 novembre | Los Angeles | Piazza Crypto.com

Questo articolo è apparso originariamente su USA TODAY: Il breve e dolce tour di Sabrina Carpenter: biglietti, date e altro