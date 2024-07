Rinnovamento dello stile: l'ultima generazione di orologi Longines Conquest aggiunge nuove dimensioni e nuovi colori

Fin dalla sua introduzione, il Conquest è diventato l'orologio preferito, spesso visto dai membri della società più attenti allo stile. È il tipo di segnatempo adatto a tutte le occasioni per portatori dal gusto raffinato che incarnano il lusso tranquillo che Longines da sempre rappresenta.

Quest'anno, in occasione della celebrazione del 70° anniversario di Conquest, Longines annuncia l'espansione di questa collezione pionieristica, introducendo nuovi modelli e una serie di innovazioni. L'edizione 2024 include più colori, materiali e dimensioni: novità entusiasmanti per i fan di lunga data di questo marchio di lusso, così come per i nuovi arrivati.

Orologio Longines Conquest 34mm con data e ora, quadrante azzurro con lancette e indici rodiati

Cosa c'è di nuovo in quest'ultima versione? Innanzitutto, il classico modello data-ora Conquest è ora disponibile in due misure aggiuntive – 30 mm e 38 mm – oltre all’attuale dimensione 34 mm. Questa espansione offre opzioni per adattarsi alle dimensioni del polso e alle preferenze di stile, sia che tu preferisca un look piccolo e discreto o un look grande e audace.

Ora, il modello da 34 mm è disponibile in tre nuovi colori del quadrante – verde chiaro, azzurro e rosa – aggiungendo un tocco di colore a qualsiasi ensemble. Questi modelli presentano 11 indici applicati in argento e un datario a finestrella a ore 6, un tocco di ispirazione vintage che strizza l'occhio al passato del marchio.

L'orologio Longines Conquest da 34 mm viene fornito con un cinturino coordinato in acciaio inossidabile o caucciù

Per chi cerca un look più esclusivo, la versione da 38 mm è disponibile nei colori argento, verde, blu, nero o champagne.

Per un look più audace, la versione cronografo da 42 mm del Conquest è disponibile anche nei nuovi colori blu o verde, con sottoquadranti abbinati alla lunetta tachimetrica in ceramica. Oltre alla versione color champagne lanciata nel 2023 – un classico istantaneo – questo modello è disponibile con nuovi cinturini in caucciù blu-verde o nero con motivo a clessidra per completare il quadrante, o con l’opzione di un bracciale in acciaio inossidabile per un look più classico.

L'”Ambasciatrice dell'Eleganza” Barbara Palvin di Longines indossa l'orologio Conquest 34mm

Per mostrare la versatilità di questo orologio, Longines ha anche lanciato la sua ultima campagna, “A Life in a Day”. La campagna segue tre degli “Ambasciatori di stile” del marchio – la star cinese Zhao Liying, la pluripremiata attrice e cantante sudcoreana Suzy e la top model Barbara Palvin – offrendo uno sguardo dall'interno sulla loro frenetica vita quotidiana e su come indossano i loro orologi Conquest da 34 mm.

Dalla routine quotidiana e dalla cura di sé, ai pranzi formali, ai jet privati ​​e alle occasioni formali, ognuna di queste donne mostra come si comportano i propri orologi Conquest in un'ampia gamma di ambienti e funzioni.

La campagna Life in a Day di Longines segue i suoi tre ambasciatori nella loro routine quotidiana e nella partecipazione a feste ed eventi speciali per mostrare la versatilità di Conquest.

Alimentando l'innovazione moderna con un design senza tempo, la nuova collezione Conquest mantiene l'eredità di lusso discreto di Longines. Qui festeggiamo altri 70 anni di stile e attitudine.