Rinfrescante – Quando adidas scende in piazza a Napoli in vista di Italia-Inghilterra

Stasera l’Italia ospita l’Inghilterra in una partita di qualificazione a UEFA Euro 2024. Per questo incontro organizzato a Napoli allo stadio di Diego Armando Maradona, adidas ha dispiegato molte attività in città.

Dall’inizio dell’anno la selezione italiana è sotto contratto con Adidas, il marchio delle tre strisce che succede a Puma.

Per questa partita disputata in Italia, Adidas ha deciso di invadere le strade di Napoli e accendere i riflettori Maglia casalinga nuova e passione blu. nel programma, Maglie esposte sui fili del bucato Allungato tra appartamenti e calcio gratis o anche stando nelle pizzerie. Un’attivazione impressionante per celebrare l’inizio di questa nuova collaborazione con la FIFA.

