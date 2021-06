Riepilogo: ecco le novità dell’app Musica con iOS 15

Apple si prepara a rilasciare iOS 15 questo autunno. A differenza di altri anni, Apple Music non ha ricevuto una riprogettazione o una manciata di nuove modifiche alla sua app con questa nuova versione del sistema operativo iPhone. Tuttavia, Apple sta lavorando a un’integrazione più ampia con l’app Music su iOS 15. Ecco le novità.

Apple non ha aspettato l’introduzione di iOS 15 Lossless e Dolby Atmos con supporto audio spaziale per Apple Music. Invece, queste funzionalità sono state implementate per tutti lo stesso giorno del Keynote del WWDC 2021 con iOS 14.6.

Una delle poche differenze per gli utenti di iOS 15 è che i brani che non appartengono a Dolby Atmos ricevono un nuovo fileا Un’opzione chiamata “Spatialize Stereo”, che simula il suono spaziale. Sarà disponibile solo per gli utenti di AirPods Pro e AirPods Max, è necessario scegliere manualmente questa impostazione in Control Center, premere a lungo sulla scheda audio AirPods, quindi selezionare “Spatialize Stereo”.

Indipendentemente da ciò, Apple Music si sta integrando di più in iOS 15, inclusa un’integrazione più profonda con Messaggi, chiamate FaceTime e l’app Foto. Ecco le novità:

Condiviso con te: Nella scheda “Ascolta ora” in Apple Music, c’è una nuova sezione “Condiviso con te”. Qui è dove troverai la musica che gli amici condividono dall’app Messaggi su iOS 15. Funzionerà anche su Safari, Podcast e l’app Apple TV, ad esempio.

Ricordi in immagini: Gli abbonati a Apple Music possono aggiungere uno qualsiasi dei 70 milioni di brani della libreria da ascoltare sui propri dispositivi mentre creano nuovi ricordi. Questa funzione nell’app Foto combina anche suggerimenti personalizzati di brani, la musica che ti piace e il contenuto delle tue foto e dei tuoi video. I suggerimenti di brani possono anche suggerire brani che erano popolari nel momento e nel luogo della memoria, brani che hai ascoltato durante il viaggio o una canzone di un artista che hai guardato nell’anniversario del concerto.

Condividi Siri: Condividi elementi sullo schermo come i contenuti di Apple Music. Dì solo “Invia questo a Vivek” e Siri lo invierà. Se l’elemento non può essere condiviso, Siri offrirà invece di inviare uno screenshot.

Gioca su FaceTime: Quando effettui una chiamata FaceTime con un amico o più persone, è possibile ascoltare insieme i brani di Apple Music in iOS 15. Chiunque nella chiamata può aggiungere i brani alla coda condivisa.

Audio spaziale con tracciamento dinamico della testaGli ascoltatori che utilizzano AirPods Pro e AirPods Max possono ora godere di un’esperienza musicale Dolby Atmos più coinvolgente con il rilevamento dinamico della testa di Apple.

Dai un’occhiata alla nostra copertura iOS 15:

FTC: Usiamo i link di affiliazione per guadagnare. Di Più.

Dai un’occhiata a 9to5Mac su YouTube per ulteriori notizie su Apple: