Re Juan Carlos posticipa il secondo viaggio di ritorno in Spagna

L’ex re di Spagna ha rinviato il suo secondo ritorno nel suo paese. Re Juan Carlos è tornato in Spagna il mese scorso Per una breve visita di cinque giorni seguito da esilio volontario negli Emirati Arabi Uniti. Ora risiede stabilmente ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Prima l’agenzia di stampa spagnola EFE menzionato Che Juan Carlos avesse in programma di tornare di nuovo questo mese il 10 giugno, ma è stato rinviato per “motivi speciali”. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni. Uno Rapporti sul sito web Che la visita di Juan Carlos sia stata posticipata a causa del “circo mediatico” che ha circondato la sua precedente visita, e suggerirne un altro Fu suo figlio, il re Filippo, a chiedergli di ripensare ai suoi piani per tornare.

quando ha visitato, Juan Carlos ha incontrato suo figlio, il re Felipe, per la prima volta in due anni E ho avuto una “lunga conversazione su questioni familiari, nonché su vari eventi e le loro conseguenze per la società spagnola da quando il padre del re ha deciso di trasferirsi ad Abu Dhabi il 3 agosto 2020”, secondo la famiglia reale spagnola.

Juan Carlos a bordo della Pribon alla Regata di Sansenso, in Spagna. Intrattenimento stampa EuropaGetty Images

Il sindaco di Sansenso Telmo Gonzalez – dove si è svolta la regata a cui ha partecipato Juan Carlos il mese scorso –precedentemente suggerito Che l’ex re possa tornare di nuovo in regata a giugno. Secondo quanto riferito, Juan Carlos voleva tornare per difendere il suo titolo di regata.

in Dichiarazione della famiglia reale spagnolaIl palazzo ha affermato che Juan Carlos ha espresso il suo “desiderio di stabilire la sua residenza permanente e stabile ad Abu Dhabi per motivi personali, e in secondo luogo la sua decisione di organizzare la sua vita personale e il luogo di residenza in aree di natura speciale, sia durante le sue visite che se in futuro risiederà nuovamente in Spagna, per continuare a godere il più possibile della privacy.

Non è chiaro se il re Juan Carlos tornerà durante la prima settimana di luglio per una regata ancora una volta a Sansenso.

Questo contenuto è creato e gestito da una terza parte e viene importato in questa pagina per aiutare gli utenti a fornire il proprio indirizzo e-mail. Potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni su questo e contenuti simili su piano.io