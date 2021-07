Quiz – Microsoft Flight Simulator, molto più di una demo tecnologica عرض

Trailer e poi estratti dalla versione per computer mi hanno fatto sognare. subito. Durante la guida, avendo così tante qualifiche come cucciolo di foca, non vedevo l’ora di decollare. È inoltre necessario che la versione per console sia all’altezza del compito. E i comandi del joystick? Questo è quello che ti consiglio di scoprire in un test Simulatore di volo Microsoft.

MFS, o elogio della gentilezza MFS, o elogio della gentilezza

Dopo un lungo tempo di caricamento come mai prima d’ora nella serie X, una lista importante della versione PC più probabile ci invita a vivere una spedizione. New York, Rio, Bora Bora, tante cartoline che sogni di visitare senza fatica su un piccolo aereo. Davvero esilarante e ingannevole (i video delle serie S e X sono disponibili su Il nostro canale Youtube ا). Questo antipasto ricorda in qualche modo la “modalità di prova”, con lo zinco direttamente nell’aria, con il bel tempo. Punto di ingresso perfetto prima di andare all’ovvio. Aereo in MFS come nella realtà, ci vuole tempo illimitato per padroneggiarlo. Voglio una prova di esistenza Non esiste un tutorial ma un programma di formazione completo. Anche da questo punto di vista è sorprendente.

Dal contagiri al compensatore di passo, la configurazione è ampia e densa. Almeno ventidue sono disponibili! Ma state tranquilli, un istruttore dalla voce dolce e rassicurante accompagna e guida passo dopo passo questi piccoli esercizi. E questo per bussare La guida richiede grazia, che non dovresti guidare bruscamente, accelerare, frenare bruscamente, ecc. dovrei andare pianoforteLussuoso e rilassato. Ad ogni modo, stiamo necessariamente ascoltando musica di sottofondo. Sembra Vangelis. calmati.

Per coloro che vogliono semplicemente volare senza prendersi troppo sul serio o troppo nel gioco, l’accessibilità e gli aiuti lo rendono totalmente possibile e divertente. Devi solo posizionare un punto sulla mappa del mondo, scegliere il tuo aereo e partire. Dal più piccolo e semplice all’A380, ci sono 24 aerei nel tuo hangar! C’è la stessa cosa che permette di atterrare sull’acqua. Non ho ancora provato. Non ho ancora superato il mio addestramento di atterraggio standard. Quindi in termini di aquaplaning…

Da qui vedo la mia casa Da qui vedo la mia casa

Lo stadio è il mondo intero. Semplicemente. Molto semplicemente, ma dopo alcune corse introduttive e quando arriva il momento di scegliere un punto di partenza, queste gigantesche possibilità sono in qualche modo intimidatorie e intimidatorie. Poi mi sono ricordato di fare un elenco di destinazioni e punti di riferimento imperdibili. Come tutti gli altri, vero? In primo luogo, naturalmente, volevo passare sopra la mia casa. E qual è stata la mia sorpresa quando ho scoperto che l’aeroporto vicino a casa mia era disponibile per il decollo! La possibilità di scoprire che la somma dei punti di partenza/arrivo è molto grande. Vorrei sapere il numero, deve essere molto fastidioso.

Le spedizioni fanno un effetto Whoua! È innegabile ed è un’ottima introduzione. E la cosa più folle è che questa sensazione persiste anche negli angoli più innocui a prima vista. giro con la forza. L’impressione di realismo non si dissipa finché non si avvicina al suolo. E basta guardare il cielo per continuare a stupirsi. Il tempo sincronizzato con il mondo reale ha il suo effetto.

Comandi joystick adatti ai principianti. A patto che tu ne abbia uno che non sia troppo usurato. Il mio ha alzato i bastoncini e la regolazione della spinta del motore sulla guarnizione a volte è difficile. Ma con gli aiuti dell’aviazione, al momento non si profila alcun disastro. Per i piloti (che non sono su MFS su PC ^^), il controller può sicuramente essere frustrante e del tutto inadatto a lungo termine. Annunciando accessori personalizzati a fine anno, c’è qualcosa che li rassicura?

non ho ancora visto niente non ho ancora visto niente

In effetti, dopo dieci ore di gioco, sono ancora un principiante. Difficilmente misuro il lavoro necessario per prepararmi a rimuovere l’ausilio di volo. Ma questa volta mi è bastato per innamorarmi di lei MFS. Dal gioco di ruolo alla modalità “arcade” con tutti gli aiuti, MFS È riuscito a rivolgersi a tutti e a non dimenticare nessuno.

Soprattutto amici? Beh, al momento è difficile ritrovarsi. Coordinamento richiesto! Al momento, la composizione di un gruppo non è molto conveniente. Quando il leader lancia un volo, questo non invita il resto del gruppo a unirsi a lui, ad esempio. Compassione. Da vedere dopo l’uscita ufficiale di MFS. O abbiamo perso qualcosa con Niko. Tuttavia, siamo stati in grado di sorvolare Parigi per quaranta minuti senza preoccupazioni, ammirando sempre la bellezza del paesaggio.

Con quell’aspetto zen, questa musica rilassante e rilassante, ogni viaggio è un’opportunità per rilassarsi, per prendersi il proprio tempo. Ciò contrasta nettamente con l’aspetto freddo, meccanico e tagliente che l’aeronautica ispira. a priori. Questo grande divario è grande e ha successo. Per una simulazione pura e stimolante, MFS Trasuda un’aura unica, a testimonianza completa e duratura che la terra è ricca e magnifica e che merita il nostro rispetto. finalmente.

conclusione conclusione

Da questo tuono meccanico e da questo metallo ululante emana una certa capigliatura inaspettata. Sogniamo di sorvolare Stonehenge, la Grande Muraglia Cinese, le cascate di Iguazu o il Monte Bianco. Ammira le meraviglie della natura e il genio dell’uomo. Possiamo denunciare anche la gola? Non ho ancora sorvolato l’Amazzonia o Chernobyl, ma è sicuramente nella mia lista dei futuri ponti. Tutto quello che devi fare è dire ai miei compagni Xboxsquad che l’elenco è lungo. L’Islanda è qui, l’Eritrea è lì… Così, ho capito che mi sto concentrando sui viaggi perché tecnicamente, Simulatore di volo Microsoft È uno spettacolo eccezionale e uno schiaffo emozionante come nessun altro. A parte il tempo di caricamento iniziale, non ho alcun problema con quello. Questo sarebbe ancora difficile. Ah sì, i controlli del joystick saranno senza dubbio leggeri, frustranti e limitati per i più esperti tra noi. Accessibile, però, dall’esperto al semplice turista come il sottoscritto, il titolo permette anche ai più entusiasti di imparare a farlo grazie ai numerosi e sfumati tutorial, che accompagnano passo dopo passo l’allievo pilota. In breve, non c’è motivo per non andare alla deriva.

Criteri di accesso

problemi visivi Problema uditivo ✔ Contrasto elevato (reticolo di destinazione) ✘ Sottotitoli con indicatori meteo ✘ Dimensione del colore del carattere حجم ✔ Identificazione della persona che parla ✘ Distinguere i nemici ✔ carattere personalizzabile ✔ Interfaccia personalizzabile ✔ Colore del carattere personalizzabile ✘ Colore mini card personalizzabile ✘ Opzioni di avviso alternative (vibrazione, flash, ecc.) ✔ opzione daltonismo ✘ Suoni ambientali indicati (segnala presenza) ✔ Sintesi vocale opzione ✘ rallentamento del gioco

Condizioni di prova