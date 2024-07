Questa gigantesca elica a “pelle di delfino” rappresenta forse il più grande progresso nella storia della navigazione degli ultimi 200 anni.

Nuova elica “Dolphin Skin” per risparmiare tonnellate di carburante.

Un'importante innovazione nella navigazione marina è appena emersa con lo sviluppo di un'elica ispirata alla pelle del delfino, in grado di ridurre significativamente il consumo di carburante e le emissioni di CO2 delle navi cisterna.

Una svolta ispirata alla natura

La Cina ha recentemente presentato una nuova tecnologia per elicotteri, soprannominata “pelle di delfino”, come parte dei suoi sforzi per ridurre le emissioni nel settore marittimo. Questa elica elettronica è stata sviluppata per ridurre il consumo di carburante e le emissioni delle navi.

I primi test e risultati sono promettenti

Nei test iniziali, una petroliera molto grande con una capacità di 300.000 tonnellate, equipaggiata con questa elica, ha effettuato tre consegne di petrolio, mostrando risultati sorprendenti. La Cina riferisce che questa nuova tecnologia ha ridotto il consumo di carburante della nave del 2%.

Potenziale di risparmio energetico

Oltre al risparmio immediato di carburante, l’elica “a pelle di delfino” promette un risparmio energetico medio dell’1,5% su un ciclo di manutenzione di 2,5 anni. Questa innovazione potrebbe portare a un risparmio annuo di oltre 300 tonnellate di carburante, fornendo vantaggi economici significativi stimati in oltre 140.000 dollari all’anno, oltre a ridurre le emissioni di anidride carbonica di oltre 900 tonnellate.

Ispirazione e innovazioni tecniche

I ricercatori del Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, in collaborazione con Cosco Shipping Energy Transportation, hanno portato avanti questo progetto di ricerca. È stato ispirato dalla biologia marina, in particolare dai delfini e dagli squali, noti per la loro scarsa resistenza all'acqua a causa della struttura fine della loro pelle.

Vantaggi dell'elettronica marina

Lo sviluppo della “pelle di delfino” elettronica si basa sulla sintesi di materiali di interfaccia dinamica e materiali elastici, creando microcorrenti che riducono l'attrito e aumentano l'efficienza della ventola. Questa tecnologia, più semplice ed economica della pelle di squalo elettronica, può essere implementata con un costo iniziale di circa 20.000 dollari.

Un passo verso la sostenibilità

Questa innovazione non è solo un progresso tecnologico; Rispetta inoltre gli accordi internazionali volti al controllo dei dannosi sistemi antivegetativi presenti sulle navi. La nave cisterna dotata di questa elica ha navigato per più di 200 giorni e 35.000 miglia nautiche, dimostrando l'efficacia e la durata di questa soluzione in condizioni reali.

Questo articolo esplora la rivoluzionaria introduzione da parte della Cina dell'elica “a pelle di delfino”, che mira a migliorare l'efficienza del carburante delle petroliere. Riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2, questa innovazione tecnica promette di trasformare in modo significativo il settore del trasporto marittimo, offrendo al contempo vantaggi economici e ambientali sostenibili su scala globale.

fonte : inglese.news.cn