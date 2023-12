Quattro paesi per seguire la Coppa del Mondo! – Informazioni sportive – Sci

…

È questo lo sport che organizza oggi la staffetta di Gullivar, seconda tappa dei Mondiali, con più squadre assenti che nazioni presenti. Un nuovo concetto lanciato dal Fronte islamico di salvezza e dagli scandinavi.

Non c’è dubbio che gli svedesi esulteranno e faranno notizia per il successo della loro squadra, e che i norvegesi piangeranno dopo essere arrivati ​​quarti, ma chi è ancora interessato a questo tipo di gare in piccoli gruppi.

Questi eventi sono contrassegnati come Coppa del Mondo e non è possibile vedere questa lista di partenza, è semplicemente doloroso.

Alla Russia e alla Bielorussia è stato vietato di partire, la Francia è tornata a casa, la Finlandia era completamente fuori dai giochi, la Svizzera non è venuta, l’Italia non ha potuto schierare 4 fondisti e il Canada era sparito! Questa è la conclusione!

La Svezia è vittoriosa

Facciamo ancora i complimenti a Moa Lundgren, Emma Rebohm, Ebba Andersson e Moa Eilar, gli autori di The Amazing Race, che hanno superato gli USA dopo metà percorso prima di vincere contro una grande squadra tedesca e gli USA.

La Norvegia ha concluso al quarto posto, molto lontana da una Finlandia debole e da un Kazakistan non all’altezza.

…

Classifiche complete qui

…

Potrebbe piacerti anche: