Quattro medaglie alle Olimpiadi Internazionali di Biologia per la squadra israeliana che si è formata all'Università di Tel Aviv

Nonostante la difficile situazione che sta attraversando il Paese, la squadra israeliana che si è formata all'Università di Tel Aviv ha vinto due medaglie d'argento e due medaglie di bronzo alle 35esime Olimpiadi internazionali di biologia giovanile, che si sono svolte in Kazakistan dal 7 al 14 luglio 2024, con la la partecipazione di 305 studenti dell'Università di Tel Aviv ha riferito che 81 paesi in tutto il mondo.

Il concorso, che si è tenuto quest'anno presso l'Università Nazarbayev di Astana, in Kazakistan, prevedeva una parte teorica di due prove di 3 ore in varie aree teoriche della biologia, e una parte pratica di quattro prove di laboratorio sui temi: biologia molecolare, bioinformatica, anatomia e fisiologia animale e biochimica. Israele ha partecipato per la terza volta.

Scegliere un percorso pieno di insidie

Il team di biologia israeliano è stato formato presso l'Università della Gioventù di Tel Aviv e la Facoltà di Scienze della Vita dell'Università di Tel Aviv sotto la guida del professor Abdel Salam Azim, preside della Facoltà, e del dottor Yair Pozniak, con la partecipazione del dottor Divsha Shir, e lo staff tecnico: Avinoam Ratsabi, Hila Zohar, Amit Portsky, Maya Enoch e Shoval Segal. All'allenamento della squadra nazionale hanno partecipato anche il professor Yossi Yovel, il professor David Elam e i dottori Anat Barket, Nir Sad, Lior Mayo e Marcelo Sternberg della Facoltà di scienze della vita. La formazione delle squadre nazionali israeliane per le Olimpiadi internazionali della scienza è responsabilità del Ministero dell'Istruzione e del Centro Maimonides per i futuri scienziati.

Università di Tel Aviv

La squadra nazionale era composta da Shalev Waxman, uno studente del 12° anno della Kadouri High School di Ilania (medaglia d'argento), Amit Gasol, uno studente del 12° anno della Rishonim High School di Herzliya (medaglia d'argento), e Shira Gross, uno studente dell'11° anno della l'Amit Yeshiva, la scuola femminile di Givat Shmuel (medaglia di bronzo), e Sagi Axelrod, al secondo anno, della Amit High School di Be'er Tuvia (medaglia di bronzo). “Siamo orgogliosi dei risultati impressionanti della nostra delegazione, e soprattutto del viaggio, degli investimenti e della perseveranza, anche in questo anno difficile”, hanno affermato il professor Abdel Salam Azim e Dorit Sisman Bodenheimer, direttrice dell'Università della Gioventù di Tel Aviv. “Scegliere di intraprendere un percorso pieno di insidie ​​non è facile e ci dà tanta speranza per i nostri studenti e per il futuro di tutti noi”.

“Un’occasione di orgoglio nazionale in un periodo complesso per lo Stato di Israele”

Il ministro dell’Istruzione Yoav Kish ha dichiarato: “Mi congratulo con gli studenti per i loro risultati impressionanti, che ci pongono in prima linea sulla scena mondiale e posizionano il sistema educativo israeliano come leader nel campo della scienza”. “Sono sicuro che grazie agli sforzi, alla perseveranza e allo straordinario talento di questi studenti, insieme al nostro investimento, otterremo successivamente molti altri successi personali e nazionali”. Il direttore generale del Ministero dell’Istruzione, Meir Shimoni, ha aggiunto: “Sono orgoglioso del successo dei nostri studenti e mi congratulo con le loro famiglie e con i team educativi che li hanno accompagnati, sostenuti e incoraggiati durante tutto il loro viaggio”. “Congratulazioni ai membri del team per i loro risultati impressionanti e per l’opportunità di orgoglio nazionale che ci offrono durante questo momento complesso e difficile per lo Stato di Israele. “Il talento, la determinazione, la perseveranza e l'eccellenza stimolante dei membri del team meritano un enorme riconoscimento”, ha affermato Yarom Aryaf, presidente del Center for Future Scientists. “Ringraziamo i team scientifici e il personale formativo israeliano, che non hanno rinunciato all’opportunità di rappresentare degnamente lo Stato di Israele alla luce della realtà in cui ci troviamo quest’anno, e siamo convinti che tutti “faranno un enorme contributo al nostro futuro”, ha aggiunto il direttore esecutivo del Center for Future Scientists, Elie Farid.