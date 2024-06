Quando saranno Hajj e Eid al-Adha 2024? | Notizie sulla religione

L'Hajj, il più grande raduno annuale di musulmani, si svolge alla Mecca dall'ottavo al decimo di Dhu al-Hijjah, l'ultimo mese del calendario islamico.

Quest'anno, in base alla luna VisioneL'Hajj inizierà il 14 giugno e l'Eid al-Adha sarà celebrato il 16 giugno.

L'Hajj è obbligatorio una volta nella vita per tutti i musulmani che sono in grado di farlo, e il suo scopo è purificarli dai peccati e avvicinarli a Dio.

L'Hajj inizia ogni anno da 10 a 12 giorni prima. Il grafico seguente mostra la data prevista dell'Hajj nei prossimi 31 anni.

Quando è l'Eid al-Adha?

Eid al-Adha, Eid al-Adha, si celebra il decimo giorno di Dhu al-Hijjah, corrispondente al terzo giorno dell'Hajj, e dura tre giorni. Quest'anno cade il 16 giugno.

L'Eid al-Adha è la seconda festa islamica più grande dopo l'Eid al-Fitr, che segna la fine del Ramadan, il mese del digiuno.

Il primo giorno dell’Eid al-Adha, i musulmani che possono permetterselo sacrificano un animale e distribuiscono una determinata percentuale della sua carne ai meno fortunati. Ciò viene fatto in memoria simbolica del profeta Abramo, al quale, secondo la credenza islamica, Dio gli chiese di sacrificare suo figlio Ismaele.

Come viene eseguito l'Hajj?

I pellegrini musulmani provenienti da tutto il mondo arrivano alla Mecca in puro stato di ihram e intendono celebrare l'Hajj.

Lo stato di ihram è un simbolo di umiltà e concentrazione spirituale e serve a unire pellegrini provenienti da contesti diversi.

Per gli uomini, questo significa indossare solo abiti bianchi e senza cuciture, con un pezzo avvolto intorno alla vita e l'altro drappeggiato sulla spalla sinistra, mantenendo la spalla destra sempre esposta.

Le donne possono indossare qualsiasi abbigliamento normale di loro scelta, ma devono osservare le regole dell'hijab e non coprirsi il viso.

L'Hajj rievoca il pellegrinaggio d'addio compiuto dal profeta Maometto nel 632 d.C., in cui segue le orme dei profeti Abramo e Ismaele attraverso il deserto.

Il grafico seguente dà una rapida occhiata al processo Hajj.

Da dove vengono i pellegrini?

Nel 2023, circa 1,85 milioni di musulmani hanno eseguito questo rituale annuale Pellegrinaggio. Quasi il 90% (1,66 milioni) dei pellegrini proveniva dall'estero, i restanti 184.000 vivono in Arabia Saudita.

I paesi asiatici hanno contribuito con 1,05 milioni di pellegrini, pari al 57% del totale, seguiti dai paesi arabi (346.000) e dai paesi africani (222.000).

Il numero di pellegrini uomini ha raggiunto 969.694, pari al 52,6%, e le pellegrine 875.351, pari al 47,4%.

Hajj a 360 gradi

Per i milioni di persone che quest'anno non potranno partecipare all'Hajj, un'esperienza digitale potrebbe offrire uno sguardo su come pregare nel luogo più sacro dell'Islam. Al Jazeera ha prodotto un'esperienza di realtà virtuale a 360 gradi che accompagna gli spettatori in un tour dei principali monumenti visitati da milioni di musulmani durante la stagione dell'Hajj.

Vivi il viaggio effettuando una panoramica con il telefono o visualizzando il video per vedere come appare la Mecca da tutte le angolazioni.