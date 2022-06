PSA: i giochi PS Plus Extra Premium rimossi dal servizio non sono tuoi da conservare per sempre

Di recente abbiamo riportato alcuni dei giochi presenti in PS più extra E il PS Plus Premium questo sarà Abbandona il servizio abbastanza presto. Ciò ha creato un po’ di confusione, poiché molti credevano che le enormi librerie di giochi nei nuovi livelli sarebbero state disponibili per sempre, a patto di rimanere abbonati e scaricarli su PS5 o PS4. Per essere perfettamente chiari, non è così.

Se un gioco viene rimosso da PS Plus Extra o Premium, non sarà più disponibile per il gioco, anche se lo rivendichi.

Sony ha confermato questi dettagli in un file PS Blog guida per il nuovo PS Plusfacendo la seguente dichiarazione: “Simile a PlayStation Now, se i contenuti non vengono più mostrati su PlayStation Plus, non sarai in grado di accedere ai titoli quando abbandoneranno il servizio”.

Come dici tu, PS Now ha funzionato sulla stessa base. Una volta che il gioco viene tolto dal servizio, diventa inaccessibile anche a chi lo ha trasmesso in streaming o scaricato. È esattamente lo stesso per PS Plus Extra e Premium.

ma, PS Plus Essential I giochi mensili, così come i titoli della raccolta PS Plus, saranno ancora disponibili quando usciranno dal servizio, a condizione che tu li aggiunga alla tua raccolta.

Se non sei ancora sicuro di come accumulare le cose, ti consigliamo di tenere d’occhio il nostro elenco Tutti i giochi PS Plus. Questa pagina contiene tutte le informazioni di cui hai bisogno su ogni gioco a tutti i livelli, incluso quando partecipare e quali Prossime date di scadenza. Ci sono anche ulteriori informazioni su Spiegazione di tutti e tre i livelli di PS Plus tramite il collegamento.