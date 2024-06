Programma, canale TV e live streaming Italia / Albania (UEFA Euro 2024)?

Italia e Albania si affronteranno allo Stadio Dortmund sabato 15 giugno, alle ore 21, in una delle partite della fase a gironi degli Europei 2024. Scopri in questo articolo quale canale trasmetterà la partita, come raggiungerla , e una breve presentazione della partita, oltre alla possibile formazione.

Offerta meeting Italia/Albania:

A'Italia La Coppa delle Nazioni Europee inizia contro l'Albania con il titolo in palio, gli italiani infatti sono i campioni in carica e sperano di ottenere una vittoria avanti e indietro. Questo è ora Luciano Spalletti Chi è alla guida di questa squadra, e chi ha avuto il compito di rilanciarla, dopo aver fallito la qualificazione all'ultimo Mondiale? Il loro dinamismo non è impressionante, ma sono imbattuti da 6 partite e, nonostante alcuni infortuni e assenze, non hanno subito gol negli ultimi 317 minuti di gioco, e vorranno rassicurarsi fin dall'inizio, vincendo questa prima incontro. Autore della fantastica seconda parte di stagione con l'Atalanta, capocannoniere Gianluca Scamaca Sarà particolarmente atteso.

A'Albania È la squadra meno fortunata di questo girone, che comprende anche Italia, Spagna e Croazia, ma vuole dimostrare la sua capacità di competere con queste squadre. L'allenatore lo è SilvinioEx allenatore dell'Olympique Lyonnais, la sua missione sarà creare sorpresa durante la competizione. Gli albanesi arrivano in buona condizione dopo aver sconfitto Liechtenstein e Azerbaigian nelle due amichevoli. Una vittoria dall’inizio contro i campioni in carica darà loro molta fiducia.

⚽️Combinazione possibile Dall'Italia (4231): Donnarumma – Di Lorenzo, Calafiore, Bastoni, Demarco – Barella, Jorginho – Fratesi, Pellegrini, Chiesa – Scamacca.

⚽️ Possibile formazione dell'Albania (4231): E. Berisha – Hisag, Ismaili, Djemseti, Mitaj – Aslani, Ramadani – Asani, Bajrami, Seferi – Bruja.

Streaming Italia/Albania: palinsesto, canali TV e broadcast?

📺 Partita traItalia E ilAlbania Deve continuare In diretta alle 21:00 su beIN SPORTS 1 Chi trasmetterà? 100% della concorrenza Con 51 partite in programma, di cui 26 esclusive, e circa 12 ore di diretta al giorno. Presa dell'antenna In diretta dalle 14:00 Con il Rivista dell'Euro Club per la partita precedente. Dopo l'incontro, intorno alle 17:00, avete appuntamento con rivista Offerta Euro

Giornalisti e consulenti Fornirà la telecronaca di tutte le partite di UEFA EURO 2024™ per attirare gli abbonati a guardare tutte le partite della competizione. Lo puoi trovare su beIN SPORTS, Benjamin da Silva, David Benaros, Christophe Josset, Eric Barry, Philippe Genin, Jean-Charles Sabatier, Omar da Fonseca, Patrice Ferry, Daniel Bravo, Damien Berkis, Gregory Beasley

💻 Puoi anche guardare la partita Trasmissione. Utilizzando il tuo smartphone, tablet o PC potrai seguire l'incontro anche sul sito beIN Sport Connect. Se non sei abbonato, puoi trovare maggiori informazioni cliccando qui sotto. beIN Sport Connect È la piattaforma di streaming del gruppo Fare sport.

📺Ci vediamo anche dal vivo Alle 21:00 sul canale M6 Per vedere questa partita.

