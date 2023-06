Primo vicino in Sud Africa a ottenere Starlink – per R903 al mese – MyBroadband

Starlink di SpaceX è ora ufficialmente disponibile in Mozambico, il primo dei vicini del Sud Africa a iniziare a supportare il servizio.

Sito Web Starlink I residenti del paese possono ordinare la propria attrezzatura e farsela spedire al proprio indirizzo per la consegna a partire dalla seconda metà di giugno 2023.

I clienti devono pagare 40.492 pesos argentini (14.765 rand) per la suite Starlink e 3.000 MZN (903,13 rand) per l’abbonamento mensile.

Tuttavia, Starlink avverte che il suo servizio in Mozambico si basa esclusivamente su collegamenti inter-satellitari, il che significa che il paese non dispone ancora di una stazione di terra di riserva per Internet.

Di conseguenza, gli utenti dovrebbero aspettarsi brevi periodi di servizio irregolare e latenza elevata.

Servizi come streaming, navigazione, acquisti online ed e-mail non dovrebbero essere un problema, ma il servizio non sarà l’ideale per applicazioni sensibili alla latenza come giochi multiplayer online o videoconferenze.

I clienti possono testare Starlink con una prova di 30 giorni e rispedire il kit per un rimborso se non sono soddisfatti della loro esperienza.

Sebbene Starlink non sia ancora ufficialmente disponibile in Sud Africa, opera tramite servizi di roaming opzionali.

le prove che ha condotto La mia banda larga E Molti fornitori di servizi Internet Ha dimostrato che Starlink può facilmente raggiungere velocità di download di 150-200 Mbps e velocità di upload superiori a 50 Mbps.

Nel nostro caso, è stato allora che la parabola aveva molto meno spazio aperto su cui lavorare rispetto a quanto consigliato da Starlink.

Naturalmente, poiché non c’erano stazioni di terra in Sud Africa, l’elevata latenza era un problema.

Tuttavia, il ping di Starlink era ancora molto migliore rispetto ai fornitori di satelliti geosincroni più vecchi e consolidati.

La sfida principale che i sudafricani dovranno affrontare è in primo luogo ottenere il kit nel paese.

Starlink può essere spedito solo a indirizzi in paesi in cui il servizio è ufficialmente supportato.

Uno degli ISP nel Northern Cape – IT LEC – importa e gestisce Starlink per conto dei propri clienti.

La società ha dichiarato a MyBroadband che stava migrando i suoi clienti rurali che avevano solo accesso fisso a banda larga mobile al servizio, poiché la riduzione del carico li lasciava costantemente offline.

I sudafricani che possono lasciare una collezione Starlink a un indirizzo in Mozambico, portarla in Sudafrica e pagare una tariffa di roaming globale potranno utilizzare il servizio a livello locale.

Poiché il Mozambico si trova nello stesso continente del Sudafrica, si applicano tariffe di roaming regionale, per un totale di 3.645 MZN (R1.096).

Tuttavia, i termini e le condizioni del servizio di roaming stabiliscono che funziona solo per due mesi alla volta. Trascorso tale periodo, il servizio dovrà essere nuovamente utilizzato presso il domicilio.

L’utilizzo di un ISP come IT LEC assicurerà che il tuo servizio di roaming rimanga attivo, poiché funziona direttamente con i partner Starlink.

L’Autorità indipendente per le comunicazioni del Sudafrica afferma che SpaceX non ha ancora richiesto le licenze di telecomunicazione necessarie per operare come fornitore di servizi Internet in Sudafrica.

Qualsiasi ISP sudafricano deve possedere il 30% di proprietà di gruppi precedentemente svantaggiati, inclusi neri, donne e giovani.

Secondo fonti del settore che hanno familiarità con il problema, questo è stato un punto critico per SpaceX, una società privata che non rivela i dati demografici dei suoi proprietari.

Mining Weekly riportato di recente Il responsabile delle vendite di Starlink Phillip van Essen ha fatto luce sulla mancanza di una data fissa per la disponibilità in Sud Africa durante il Dwyka Tech Carnival nel maggio 2023.

“Diamo la priorità ai paesi che ci rendono facile fare affari lì, aprire entità e ottenere approvazioni normative”, ha affermato Van Essen.

“Rispettiamo che ogni paese abbia le proprie procedure… e abbia un team dedicato focalizzato sugli sforzi normativi a livello globale, incluso il Sudafrica”.

Speriamo di poter risolvere i problemi e iniziare presto a servire qui e in altre aree [African countries]. “

La mappa di copertura di Starlink mostra che il Botswana è il prossimo in linea per ottenere il servizio, con una data di arrivo stimata nel terzo trimestre del 2023.

Eswatini, Namibia e Zimbabwe dovrebbero trasmettere con Starlink nel quarto trimestre del 2023. Il Lesotho è l’unico paese confinante in cui Starlink deve ancora ottenere il via libera.

