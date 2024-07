Prevelo aggiorna la serie Hardtails Zulu per bambini e annuncia il fondamentale dropper post

Comunicato stampa: Previlo

Per aiutare i bambini a divertirsi ancora di più, siamo entusiasti di annunciare un importante aggiornamento della serie Zulu di bici hardtail per bambini. Le nuove versioni sono più leggere del 15%, il che le rende più facili da guidare per i bambini che vogliono divertirsi di più sulla strada o sulla pista ciclabile.

Introdotti per la prima volta nel 2017, i modelli Zulu sono progettati per essere leggeri, con una geometria attentamente progettata e specifiche dei componenti ponderate. Una combinazione che rende il ciclismo divertente e una scelta facile per i genitori che conoscono la bicicletta. Queste nuove versioni sono state completamente riprogettate da zero.

Volevo rendere queste bici il più leggere possibile senza sacrificare resistenza e prestazioni. Abbiamo spinto noi stessi e i nostri fornitori a considerare ogni aspetto della bici per ottenere il miglior rapporto grammo/dollaro. Dai mozzi ai distanziatori per le cuffie, nessuna parte è stata trascurata per quanto riguarda il peso. — Jim Huth, responsabile del prodotto

La gamma Zulu comprende cinque diverse dimensioni di ruote e le tre dimensioni più grandi sono state aggiornate: Zulu Three (ruote piene da 20 pollici), Zulu Four (ruote piene da 24 pollici) e Zulu Five (ruote piene da 26 pollici). Questi tre modelli sono adatti ai bambini dai 5 anni e mezzo ai 13 anni. Tutti i modelli sono disponibili in due colorazioni: Bodacious Blue e Speed ​​Silver. In cima all'elenco degli aggiornamenti completi per Zulu c'è il primo reggisella compatibile con Pivotal. Prevelo ha collaborato con KS per creare questa nuova colonna, che sfrutta l'altezza dello stack inferiore del sistema Pivotal per creare una geometria della bici che si adatta a una gamma più ampia di altezze del ciclista. Con il reggisella Pivotal installato, la Zulu ha l'altezza del reggisella più bassa di qualsiasi bici comparabile con reggisella telescopico.

Si dice che il peso sia più importante per i giovani ciclisti che per gli adulti e le bici ridisegnate hanno ridotto molto il peso. I nuovi pesi arrivano a 20,5 libbre per lo Zulu Three, 22 libbre per lo Zulu Four e 23,3 libbre per lo Zulu Five. Ciò è stato ottenuto senza sacrificare la funzionalità. Le bici hanno tutti i componenti che ogni bici con telaio rigido dovrebbe avere, inclusi freni a disco idraulici e cassette ad ampia gamma (11-38t su Zulu Three e 11-48t su Zulu Four e Zulu Five).

Durante il primo giro di preordini, sia Zulu Three che Zulu Four sono andati esauriti, ma altri sono attualmente disponibili per il preordine per la spedizione a settembre. Puoi effettuare il tuo preordine ora su Previlo.com.