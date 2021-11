President Oekraïne: ‘Russen hebben 100.000 militairen aan onze grens’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski. Beeld AP

‘Ik hoop dat de hele wereld nu duidelijk ziet wie echt vrede wil en wie bijna 100 duizend soldaten concentreert bij onze grens’, aldus Zelenski in een video op zijn internet site. De troepenverplaatsingen in het grensgebied hebben de vrees van een mogelijke aanval versterkt. De spanningen tussen de twee buurlanden lopen momenteel hoog op, onder andere naar aanleiding van de migratiecrisis aan de grens tussen Belarus en Polen. Moskou bestempelde de suggestie van een aanval als opruiend en klaagde op zijn beurt above de toenemende activiteit van de Navo in de regio.

Britse parachutisten



De Britse krant The Mirror meldde zaterdagavond dat het Verenigd Koninkrijk zeshonderd soldaten van een parachutistenregiment en van de speciale troepen SAS in verhoogde staat van paraatheid heeft gebracht in verband met de toegenomen dreiging in Oekraïne.

Bronnen vertelden de krant dat de troepen klaarstaan om binnen 36 uur af te reizen naar het Oost-Europese land. Het hoofd van de legerstaf, generaal Sir Nick Carter, waarschuwt in de krant dat de kans dat gewelddadigheden uitbreken tussen het Westen en Rusland sinds het einde van de Koude Oorlog niet eerder zo groot is geweest.