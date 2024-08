Presenta trucchi e tattiche musicali e spiega come tenere le persone al telefono o toglierle dal telefono

A seconda del tuo umore, la musica rilassante può lasciarti in uno stato di rabbia intensa o lasciarti insensibile e arrendevole.

Secondo un professore di musicoterapia, questo terrificante fenomeno è stato originariamente introdotto semplicemente come un modo per “infastidire” le persone all'altro capo del telefono mentre aspettavano.

“Sembra un gioco semplice ma complicato”, ha affermato la professoressa Katrina McFerran dell'Università di Melbourne.

“Puoi avere in contatto gruppi molto diversi di persone, quindi può essere molto difficile scegliere musica che non sia fastidiosa per nessuno.

“Penso che lo sia” [also] È interessante chiedersi perché qualcuno dovrebbe provare a suonare musica che sarebbe sicuramente molto fastidiosa per molte persone.

Il professor McFerran, che ha parlato di alcuni tipici esempi di musica soft con la ABC Radio di Adelaide, ha detto che essa si è evoluta nel corso degli anni, da melodie digitali di bassa qualità che sembravano create su un computer a 8 bit, a registrazioni di famose sinfonie.

“Il pop degli anni '80 sembra essere molto popolare in tutti i generi musicali e ovviamente piace a molte persone”, ha detto.

“La musica classica occidentale può irritare le persone, perché la trovano un po’ elitaria.

“Ma in un altro modo, anche la psicologia che porta alla riproduzione di cattiva musica ha dimostrato di essere molto efficace.”

Come tattica, la musica soft spesso non ha inizio né fine, afferma la professoressa Katrina McFerran.(Inserito da: Professoressa Katrina McFerran)

C'era un famoso esempio di “Hot Potato” dei Wiggles suonato in un music hall dalla città di Bunbury come un modo, come si diceva all'epoca, “per scoraggiare le persone dal riunirsi permanentemente in un'area in risposta alle proteste anti- comportamento sociale”.

Gli studi hanno anche dimostrato come ascoltare musica classica occidentale nelle stazioni ferroviarie possa aiutare a tenere lontani i potenziali bighellonanti.

“Ci sono stati altri studi in cui le persone hanno utilizzato musica da ballo dal ritmo frenetico per attirare i consumatori nei negozi e incoraggiarli a muoversi rapidamente”, ha detto il professor McFerran.

“Se sei in un ristorante e suonano musica energica, a volte può essere perché vogliono mantenere le cose un po' più ritmate.

“Non vogliono necessariamente che tu ti rilassi. Ti hanno preparato per un altro giro di sedute.”

Non ci è voluta molta immaginazione da parte degli ascoltatori della ABC, che hanno scritto per messaggio le loro esperienze di gestione di uno dei servizi più popolari in Australia per mettere in attesa le persone, Centrelink.

“Ciò che mi irrita davvero è la cattiva musica e poi il messaggio che dice: 'Per favore rispetta i nostri operatori e parla con loro in modo gentile', quando la musica ti aumenta la pressione sanguigna e ti fa arrabbiare durante l'ora di attesa! Centrelink ne è un esempio .”

“Se devi mettere in attesa le chiamate in arrivo… non hai abbastanza personale!”

“Rido sempre quando sono in un certo negozio di ferramenta e sento la musica suonare sulle note della canzone degli U2, 'I Still Haven't Found What I'm Looking For'.”

Sono in gioco altre tattiche

Il professor McFerran ha affermato che identificare i messaggi verbali che interrompono la musica, come “la tua chiamata è importante per noi”, potrebbe essere altrettanto difficile per garantire che le persone frustrate non si offendano.

È stata inoltre prestata attenzione a garantire che non ci sia una fine o un inizio definito per la musica, il che aiuta a ridurre la sensazione di attesa a lungo, o semplicemente in modo che le persone sedute non possano dire: “Sono seduto qui da due canzoni.”

Le organizzazioni possono anche pensare all'immagine che vogliono proiettare attraverso la musica d'attesa.

“Lollipop è un esempio perfetto”, ha detto il professor McFerran.

“Probabilmente è una canzone molto fastidiosa, ma è carina e contestuale e quindi dice qualcosa sull'organizzazione stessa, quindi c'è molto supporto per le rappresentazioni autentiche nella musica.”

Ma alla fine, tutto si riduce a quanto interessa all’organizzazione e in cosa ritiene valga la pena investire.

“Se hai intenzione di far aspettare le persone, penso che cercare di non farle arrabbiare sarebbe uno dei tuoi obiettivi principali”, ha detto il professor McFerran.