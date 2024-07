Ping Liyuan frequenta un campo estivo per bambini cinesi e africani a Pechino

La signora Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping, che è anche ambasciatrice di buona volontà dell'OMS per la lotta contro la tubercolosi e l'HIV/AIDS e inviata speciale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per il progresso delle donne e l'educazione femminile, parteciperanno al festival estivo “Love in Sunshine” per bambini provenienti dalla Cina e dall'Africa, tenendo un discorso presso la Biblioteca di Pechino il 19 luglio 2024. [Photo by Wang Jing/China Daily]