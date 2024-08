Pensavo che Diablo 4 si fosse già evoluto in un grande gioco di ruolo, ma la sua stagione finale lo ha reso ancora migliore

La mia strega non ha nemmeno raggiunto la metà del livello massimo di Diablo 4 e sta bruciando stanze piene di mostri con fulmini come se stessi giocando a un gioco finale. Dopo l'enorme successo della Stagione 4, Blizzard non ha avuto bisogno di reinventare il gioco. ruota scivolosa, Ma Diablo 4 Stagione 5 supera il divertimento con il bottino più emozionante che abbia mai visto in un gioco di ruolo, punto.

Quasi tutti gli oggetti unici del gioco sono stati migliorati per trasformare il tuo piccolo uccisore di demoni in un dio, molto più di quanto possano fare i normali bottini leggendari. I suoi potenti effetti, come far rimbalzare le palle di fuoco da terra, sono in gran parte intatti, ma le sue statistiche sono state aumentate a livelli ridicoli. Le stagioni precedenti non osavano darti un oggetto che duplicasse la tua catena di fulmini: sarebbe stato qualcosa da aspettarsi al livello 100. Nella stagione 5, ho indossato un paio di pantaloni speciali al livello 30, sono diventato Storm e non ho più Non li ho tolti da allora.

Gli Axial Conduit Pants sono uno dei nuovi oggetti unici e intelligenti della stagione 5. Fondamentalmente ti trasforma in una tempesta di fulmini in movimento che elettrizza tutto sul tuo cammino. Non solo ti danno la possibilità di lanciare Chain Lightning due volte, ma ognuno di essi oscillerà tra te e i tuoi nemici e alla fine esploderà e infliggerà un'enorme quantità di danni. L'unico inconveniente è che consuma rapidamente il tuo mana, ma a questo puoi rimediare nel tuo albero delle abilità.

(Credito immagine: Tyler C./Blizzard)

Il sistema di debutto della stagione 5 (che rimarrà permanentemente nel gioco) è Infernal Hordes, una raccolta di arene infernali che fungono da versione di Diablo della modalità orda basata su ondate. I nemici si affollano da tutte le direzioni mentre vaghi in giro raccogliendo etere per beneficiare del bottino alla fine. Ogni ondata termina con una scelta tra alcune mod, o “benedizioni e maledizioni”, che rendono più difficile ottenere ulteriori ricompense in etere. Mi è piaciuto il gioco di Infernal Legions nella beta pubblica della quinta stagione di Blizzard il mese scorso, ma ho potuto provarne solo le versioni dungeon nella stagione live.

Questi dungeon si chiamano Hellbreach (e sono solo stagionali) e imitano una vera modalità ondata sparpagliando gli stessi eventi casuali all'interno di quella ricompensa eterea per alcuni forzieri alla fine. Man mano che avanzi, troverai torri che devono essere distrutte uccidendo i nemici vicini. Una volta che hai abbastanza Ether per passare alla sezione successiva, ti viene data la possibilità di scegliere come modificare l'incontro successivo. Ho scelto di dare al boss finale del dungeon un ulteriore 50% di salute in cambio di abbastanza etere per aprire il forziere più grande alla fine. I miei pantaloni a scatto hanno fatto la maggior parte del lavoro per me e sono stato ricompensato con una stanza piena di bottino potente e molti punti esperienza. I dungeon di Hellbreach sono semplici e certamente non coinvolgenti come Infernal Hordes, ma come antipasto per ciò che verrà, servono come una bella sorpresa per interrompere il normale processo di livellamento.

(Credito immagine: Tyler C./Blizzard)

Diablo 4 è nella migliore forma di sempre.

I dungeon di Hellbreach si adattano perfettamente alle nuove abilità uniche che trovi, così potrai riempire la tua pergamena di poteri leggendari che puoi creare con il tuo equipaggiamento. Ho avuto la fortuna di trovare alcuni poteri che hanno aumentato notevolmente i miei danni ai boss – qualcosa in cui Chain Lightning non è particolarmente bravo per impostazione predefinita – permettendomi di vagare in un dungeon dove i mostri erano 30 livelli più alti di me.

Queste potenti ondate erano ciò che mancava la scorsa stagione. Sebbene tutti gli oggetti fossero più potenti, ti sei imbattuto in alcuni oggetti unici che definiscono la build e che avrebbero trasformato il tuo modo di giocare. Diablo 4 continua a ridurre il tempo necessario per salire di livello, ma inizia a diventare estenuante arrivare alla parte migliore. Ora sta diventando così emozionante che potrei iniziare altre categorie solo per vedere con quali nuovi giochi posso giocare.

Sembra ormai chiaro che Blizzard abbia pianificato fin dall'inizio di rifare Diablo 4 in modo che tutti si sentissero potenziati e sperimentassero gli elementi più creativi prima di arrivare al gioco finale. Tutto il lavoro svolto per rendere più semplice trovare l'equipaggiamento, aggiornarlo e utilizzarlo in modi che cambino il tuo stile di gioco è stato finalmente completato. Con l'espansione Vessel of Hatred all'orizzonte, mi aspetto che il gioco migliori ulteriormente con l'ottimizzazione dei livelli e la rielaborazione dei tabelloni Paragon, l'unico sistema rimasto intatto sin dalla sua uscita. Non pensavo fosse possibile dato l'enorme cambiamento avvenuto la scorsa stagione, ma la stagione 5 è davvero migliore. Diablo 4 è nelle migliori condizioni di sempre.