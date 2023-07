Partita Italia – Argentina: canale tv e probabili formazioni

In questa prima giornata del Gruppo G del Mondiale 2023, l’Italia affronta l’Argentina all’Eden Park di Auckland. Canale televisivo, probabili composizioni… Ecco le informazioni da sapere sull’incontro.

Il contesto Italia – Argentina

Crediti fotografici: Icon Sport

Quarti di finale dell’ultimo Mondiale 2019 in Francia, l’Italia è la favorita in questo incontro del Gruppo G, che comprende anche la Svezia, una delle favorite nella competizione, e il Sudafrica. Le azzurre, 16° nel ranking FIFA, si sono qualificate alle fasi finali classificandosi prime nel proprio girone in zona Europa. Anche la loro preparazione è andata piuttosto bene con le vittorie contro Colombia (2-1) e Nuova Zelanda (1-0) e un pareggio contro il Marocco (0-0).

L’Argentina è, da parte sua, molto meno esperta del suo avversario di giornata con solo tre partecipazioni e nessun ottavo di finale al suo attivo. Tuttavia, le ragazze del tedesco Portanova arrivano fiduciose in questa Coppa del Mondo poiché sono semplicemente imbattute nel 2023 con 5 vittorie e un pareggio nel periodo. Per temperare questa statistica, quest’ultimo non ha affrontato le grandi nazioni del mondo. Tuttavia, l’Argentina è in una fase ascendente, come dimostra la sua ultima Coppa America in cui i giocatori sono arrivati ​​terzi.

Le probabili formazioni di Italia – Argentina

Una cosa è certa, questa opposizione potrebbe già rivelarsi decisiva nella corsa alla qualificazione e l’Italia non deve sottovalutare l’avversario. Questo è anche il primo confronto nella storia tra queste due nazioni. Entrambe le selezioni sono complete per questa prima partita.

Probabile formazione dell’Italia: Durante – Lenzini, Linari, Salvai, Di Gugliemo – Caruso, Giugliano, Pavan – Cantore, Giacinti, Beccari

Probabile formazione dell’Argentina: Correa – Braun, Mayorga, Cometti, Stabile – Rodriguez, Benitez, Ippolito – Bonsegundo, Larroquette, Banini

A che ora e su quale canale vedere Italia – Argentina?

La partita tra Italia e Argentina è in programma questo lunedì dalle 8:00, ora francese, in poi Francia 3. Il programma televisivo completo della giornata è disponibile qui.