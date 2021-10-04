Pandora Papers: у Путіна знайшли активи у Монако. Про що йдеться у розслідуванні офшорів

1 година тому

Автор фото, AFP

Таємні угоди і приховане майно сотень світових лідерів, політиків і мільярдерів стали надбанням громадськості завдяки одному з найбільших в історії витоків фінансових документів. Нове офшорне досьє назвали Pandora Papers.

Більше 650 журналістів під керівництвом Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчили мільйони файлів, в яких фігурують три десятка нинішніх і колишніх глав держав і понад три сотні чиновників.

Ці документи пов’язують російського президента Володимира Путіна з таємними активами в Монако і вказують на те, що прем’єр-міністр Чехії, магнат Андрій Бабіш не задекларував офшорну компанію, яка придбала дві вілли на півдні Франції.

Згадується у документах і президент України Володимир Зеленський, який декларував повний відхід від бізнесу перед виборами у 2019 році.

Нове досьє продовжує традицію останніх семи років, протягом яких у публічний простір потрапляли фінансові документи з офшорів: FinCen, “Райське досьє”, Panama Papers і LuxLeaks.

Завдяки новому витоку медіа-партнери ICIJ (зокрема програма BBC “Панорама”), отримали доступ до 12 млн документів компаній, які надають фінансові послуги в офшорних юрисдикціях – країнах з пільговим податковим режимом, простою звітністю та полегшеним порядком реєстрації і ліквідації компаній.

Зараз документи походять з Британських Віргінських островів, Кіпру, Панами, Белізу, Сінгапуру, ОАЕ і Швейцарії.

Друзі Путіна і Монако

З документів Pandora Papers можна зробити висновок, що частина майна президента Росії Володимира Путіна захована в Монако – до такого висновку прийшли розслідувачі з програми BBC “Панорама”.

Вони виявили зв’язок між апартаментами “близької подруги Путіна” Світлани Кривоногих в Монако з компанією, де обслуговувалися інші “друзі Путіна” Геннадій Тимченко та Петро Колбін.

Всі троє вважаються людьми, що у різний час мали дуже близькі зв’язки з Путіним. READ Plānots stingrāk kontrolēt aizdomīgus pasta sūtījumus

З документів випливає, що розкішні апартаменти в Монако з видом на гавань належать Світлані Кривоногих – їх купили ще в 2003 році за 3,6 млн доларів. Мова йде про квартиру в житловому комплексі Monte Carlo Star неподалік казино Monte Carlo.

Рік тому російське видання “Проект”, яке Кремль визнав небажаною організацією і заборонив, називало Кривоногих матір’ю дочки Путіна, яка нібито народилася в 2003 році. Речник Путіна Дмитро Пєсков на запитання про Кривоногих неодноразово відповідав, що ніколи не чув про таку жінку.

Як показало досьє Pandora Papers, справами Кривоногих у Монако займалася компанія Moores Rowland. Як з’ясувала “Панорама”, серед її клієнтів були і Тимченко, і нині покійний Колбін. Обоє потрапили під санкції США як представники найближчого оточення Путіна.

На прохання про коментар юристи Тимченко відповіли, що їхній клієнт ніколи не порушував закон, а представники Moores Rowland повідомили, що дуже ретельно проводять оцінку нових клієнтів і завжди діють в рамках встановлених правил. А коментувати справи окремих клієнтів, за словами компанії, вона не може через конфіденційність.

Британська нерухомість як магніт для сумнівних капіталів

Підпис до фото, У Pandora Papers згадуються багато чинних лідерів

Деякі з імен, що зустрічаються в досьє, вже пов’язували з підозрами у корупції, відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків.

Одним з головних відкриттів став масштаб купівлі нерухомості у Великій Британії відомими людьми через таємні, але цілком легальні офшорні схеми. У витоку є дані про 95 тисяч підприємств, які використовували з цією метою.

Це вкотре свідчить, що британська влада так і не виконала свої численні обіцянки створити реєстр офшорних власників нерухомості. READ colapso de grada en sinagoga deja múltiples muertos y heridos

Ось лише один приклад. Родину президента Азербайджану Ільхама Алієва звинувачували в обкраданні власної країни. Pandora Papers вказують на те, що Алієви і їхнє оточення мало стосунок до угод з нерухомістю у Великій Британії на суму понад 400 млн фунтів (це більше пів мільярда доларів США).

Так, наприклад, перша сім’я Азербайджану, схоже, заробила понад 30 млн фунтів на продажу одного зі своїх будинків у Володіннях корони (Crown Estate). Це імперія нерухомості і земель вартістю в десятки мільярдів фунтів, яка належить королеві, але управляється в інтересах підданих.

Водночас багато угод у Pandora Papres є повністю законними.

Але, за словами розслідувача Фергуса Шиля з ICIJ, “масштаб витоку безпрецедентний, і він наочно демонструє, які послуги офшорні компанії можуть запропонувати всім,хто хоче приховати сумнівні доходи або втекти від податків”.

“Вони використовують офшорні рахунки і трасти, щоб скуповувати нерухомість в інших країнах на мільйони доларів і збагачувати себе та сім’ю за рахунок простих громадян”, – додав Шиль.

ICIJ впевнені, що це розслідування відкриє “скриньку Пандори” – звідси і назва, Pandora Papers.

Каліфорнійські маєтки короля Йорданії

Документи проливають світло на те, як король Йорданії Абдалла II таємно скупив нерухомість на 100 млн доларів у США та Великій Британії.

За два десятиліття правління, які супроводжувалися звинуваченнями в авторитаризмі, король придбав 15 будинків і квартир у фешенебельних районах Каліфорнії і Англії.

Юристи короля говорять, що Абдалла II купив все на особисті заощадження, які він витрачає, в тому числі, і на потреби громадян Йорданії.

Оформлення через офшори вони називають звичайною практикою в середовищі відомих людей, яких непокоїть безпека.

Репортажі на основі Pandora Papers будуть з’являтися у медіапартнерах ICIJ та інших виданнях ще не один день. READ Exhorta Maduro a fortalecer la unidad de cara a comicios venezolanos – Escambray

Там, ймовірно, йтиметься і про заховані в офшорах пів мілярда президента Кенії Ухуру Кеньятти, багатства найближчого оточення прем’єра Пакистану Імрана Хана.

А також є дані про те, що зробив Володимир Зеленський з часткою в офшорній компанії перед тим, як виграти вибори президента України в 2019 році.