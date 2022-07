Pac-Man World Re-Pac: svelato il gameplay migliorato

Primo video su come giocare Il mondo di Pac-Man Ryback È stato rivelato ora e sembra eccitante.

All’Anime Expo 2022, Bandai Namco ha rivelato ulteriori informazioni sull’imminente remake di Pac-Man World Re-Pac. Stazione di gioco Curriculum.

Questa nuova versione del classico platform 3D include alcune nuove funzionalità che renderanno il gioco più divertente.

Tuttavia, questa è la prima volta che vediamo la nuova versione in azione dal Nintendo Direct Mini Partner Showcase la scorsa settimana.

Se non hai visto il gameplay in Pac-Man World Re-Pac, scorri verso il basso per maggiori dettagli.

Leggi di più: Remake dell’universo di Pac-Man: data di uscita, trailer e tutto ciò che sappiamo finora

Pac-Man World Re-Pac

Il video di gioco Da un remake di PS1 Il platform è stato mostrato per la prima volta all’Anime Expo 2022, con battaglie contro i boss con Anubis, Toc-Man e molti ambienti della nuova versione.

Tutto è spiegato più dettagliatamente nel video qui sotto.

Durante il gioco è stata introdotta anche la modalità Mega Pac-Man, in cui Pac-Man si trasforma in una grande palla simile al suo aspetto tradizionale per eliminare i nemici. Il Pac-Man originale non aveva questa caratteristica.

Durante la clip, si afferma anche che la piattaforma sarà migliorata, quindi i fan possono sicuramente aspettarsi qualcosa di eccitante.

Tuttavia, quanto sopra non è tutto Nintendo tutto Ha sottolineato che il gameplay contiene anche molte altre caratteristiche chiave di Pac-Man World Re-Pac.

Un classico reinventato – Questo platform d’azione e avventura 3D sfrutta l’hardware dell’attuale generazione e offre un gameplay più fluido e intuitivo, immagini aggiornate e una visione più ampia del movimento.

– Questo platform d’azione e avventura 3D sfrutta l’hardware dell’attuale generazione e offre un gameplay più fluido e intuitivo, immagini aggiornate e una visione più ampia del movimento. Modalità multiple – Gioca a una serie di labirinti 3D in modalità Labirinto o avventurati nella campagna principale in modalità Quest! Cancella la modalità missione per sbloccare il gioco originale di Pac-Man.

– Gioca a una serie di labirinti 3D in modalità Labirinto o avventurati nella campagna principale in modalità Quest! Cancella la modalità missione per sbloccare il gioco originale di Pac-Man. Un meraviglioso mondo di avventure – Schiva i fantasmi e altri cattivi, risolvi enigmi ambientali e raccogli oggetti mentre avanzi nelle sei regioni di Ghost Island, ognuna con più livelli e una sfida di battaglia con i boss unica.

– Schiva i fantasmi e altri cattivi, risolvi enigmi ambientali e raccogli oggetti mentre avanzi nelle sei regioni di Ghost Island, ognuna con più livelli e una sfida di battaglia con i boss unica. Ha i movimenti – Pac-Man rimbalzerà, girerà, salterà e altro nelle sei aree raccogliendo Pac-Dots, frutta e potenziamenti.

Per ora è tutto, mentre attendiamo con impazienza l’uscita di questo popolare gioco 26 agosto 2022.

Il gioco sarà disponibile su PS5E il PS4E il Xbox serie X | Sxbox uno, Nintendo Switche vapore.

Puoi trovare tutte le ultime novità i giochi La notizia è qui su GiveMeSport.



Notizie ora – Notizie sportive