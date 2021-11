Ottieni $ 15 in crediti Amazon quando acquisti $ 100 in carte regalo Apple

Cosa comprerebbe un fan di Apple che ha tutto? Buono Regalo Mela! E ora puoi regalarti qualcosa se acquisti carte regalo Apple da Amazon. Amazon offre una promozione speciale dove puoi ottenerlo $ 15 in crediti Amazon se acquisti $ 100 o più in carte regalo Apple. Quel credito di $ 15 può tornare utile con il resto dei tuoi acquisti natalizi.

Per usufruire di questa offerta, vai su Pagina promozionale della carta Apple Amazon. Quindi seleziona le carte regalo Apple che desideri: il valore totale delle carte regalo deve essere di $ 100 o più per ottenere credito Amazon. Quando vai alla cassa, cerca l’avviso che dice che hai diritto a un credito promozionale di $ 15. Se non lo vedi, inserisci il codice promozionale Ablinov Quando esci e lo applichi.

Cerca questo avviso al momento del pagamento per assicurarti di ottenere credito Amazon. Amazon

Tieni presente che credito Amazon Credito, non credito Apple, e conta solo per il tuo account Amazon. È consentito un solo credito per cliente. Questa è un’offerta limitata nel tempo. I crediti devono arrivare entro tre giorni. Inoltre, potrebbe essere controintuitivo, ma lo menzioneremo comunque per essere chiari: le carte regalo Apple non possono essere utilizzate su Amazon e possono essere utilizzate solo per gli acquisti negli Apple Store o negli App Store.

Altre offerte per il Black Friday di Apple