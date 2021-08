ORF si sta preparando per “Gioco del decennio” “kleinezeitung.at

Facebook







UEFA EURO 2020 © (c) ORF (Roman Zach-Kiesling)

Gli appassionati di calcio austriaci dovrebbero segnare il sabato in rosso sui loro calendari. Austria-Italia negli ottavi di finale del Campionato Europeo in diretta dallo stadio di Wembley a Londra – cosa potrebbe esserci di più bello? il ORF in ogni caso, nell’attesa con uno spettacolo di maratona il “Gioco del decennio“up. Già dalle 16:00 rapporto Rainer Pariasek e Herbert Prohaska con le ultime notizie dalla squadra ÖFB e dall’avversario e entra nell’atmosfera per questa notte di calcio molto speciale, che durerà oltre sette ore.

L'”apertura” fa la partita Galless contro la Danimarca, il primo turno di 16. Dalle 20:15, tutto ruota intorno alla fase a eliminazione diretta dell’Austria. ORF1 non è l’unico ad essere interamente dedicato al gioco ÖFB. 3 si scalda dalle ore 12 con il “Festival del calcio Ö3 – conto alla rovescia per gli ultimi sedici” con gli ascoltatori. Dal calcio d’inizio a un possibile miracolo dell’euro, grazie al gol garantito, non ti perdi nulla, anche se non puoi guardare la partita.

Le migliori quote per ORF nella fase a gironi

L’interesse per le trasmissioni ORF di EURO 2020 era già enorme nella fase a gironi: nel complesso 5.352 milioni (la cerchia più ampia di telespettatori) ha visto finora gli EM, ovvero il 71% della popolazione televisiva nazionale di età pari o superiore a 12 anni.

Finora, i primi 5 giochi in termini di copertura sono stati:

Austria – Ucraina (1,62 milioni) Austria – Paesi Bassi (1,54 milioni) Austria – Macedonia del Nord (1,5 milioni) Francia – Germania (1,2 milioni) Paesi Bassi – Ucraina (868.000)

Questi valori probabilmente verranno nuovamente superati sabato.